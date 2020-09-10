有詭！豪品官網公告3款口罩「即日起可退」　不到幾分鐘下架

▲退貨公告。（圖／翻攝自豪品官網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市豪品公司被檢調查獲自中國進口上千萬片非醫療口罩彩色3D立體口罩，偽裝成MIT醫用口罩販售，今天記者在該公司及工廠前守候，全部大門緊閉，官網下午首頁貼出「口罩退貨公告」，有3款口罩即日起可辦理退貨，不足盒者「以整盒計算」，但不到幾分鐘被拉掉，現在狀況如何，仍不得而知。

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▲彰化豪品公司販售偽醫療口罩。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

豪品鋼印無MIT，而是蓋上ING對外販售，這張公告內容寫到自2020年6月2日起販售的3D立體口罩「H5707兒童醫用口罩」及「H5738成人醫用口罩」與「H559活性碳醫用口罩」，消費者若購買前述3款口罩「即日起攜帶購買證明、口罩至原購買處辦理退貨，不足盒者以整盒計算。

經彰化地檢調查後發現，豪品公司自109年6月2日起，自大陸地區進口非醫療用口罩約上千萬片，除合法供該公司產品非醫療用口罩銷售外，同時將口罩裝入外包裝標示為臺灣製醫療用之產品，計有2款產品，1款為3D立體口罩（含成人用及兒童用），1款為平面活性炭口罩，即該公司以大陸地區製造非醫療用口罩冒充臺灣製造醫療用口罩，透過通路販售，總計自109年6月2日至查獲止，共計已販售約上百萬片口罩。

▲彰化豪品工廠大門緊閉。（圖／記者唐詠絮攝）

今天彰化地區許多間藥局也因為進豪品偽醫療口罩慘被波及，甚至還不知道該怎麼跟豪品退貨，啟人疑竇的是明明官網已經有公告退貨辦法，卻又被下架，記者打電話到公司也沒人接電話，豪品到底是出甚麼狀況，還是有更好的訂定方式，現在仍無法得知，現在就希望負責人能出面對外說清楚講明白。

▲豪品另一處公司今天也關門。（圖／記者唐詠絮攝）

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