國家隊「豪品」兩款口罩混大陸製　藥師怒：連退貨價還要協商

▲彰化豪品公司偽兒童醫療口罩。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國家口罩隊繼加利後再出包！彰化豪品被經濟部及檢調查出用大陸非醫療口罩冒充醫療口罩在市面上販售，呂姓負責人今(10)日凌晨偵訊後以200萬元交保，目前已知有百萬片流入中部多家藥局，彰化1家藥局也進豪品，藥師憤怒的說，沒想到連退貨，價格都還得跟上游廠商進一步協商，真的很無言。

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8日南投地檢在彰化縣查獲「富達實業社」，涉嫌冒用國家隊口罩「宏瑋」公司外包裝上架銷售，發現劉姓負責人自7月間，陸續向中部某公司買入61萬多片一般口罩，於7、8月間冒印2萬200個標有醫療器材許可證號的口罩盒（可裝100多萬片口罩），不法所得近200百萬元。

接連幾天下來，市面販售的醫療口罩不斷被檢調查出被仿造，彰化有數家藥局也被波及，也有在門口貼公告「是的，很無奈的，之前販賣的ING立體口罩跟活性碳口罩出問題了，真的很抱歉」；另外員林市內也有1家藥局也成受災戶，藥師也說，之前自己跟員工也買了幾盒，沒想到全都是仿冒，目前只能請消費者將盒子與口罩拿到藥局內登記，雖然開放退貨，但也不知道能退多少錢，還得跟上游廠商再進一步協商，真的很無言。

仿冒口罩連環爆，到底市面上還有口罩是未爆彈，民眾相當的擔憂買到的口罩是安全的嗎，消保官林秀蓮表示，最近有人來問要換口罩，看你原本在哪裡買的，你就可以去找原本的，因為他跟你有消費契約，所以你跟誰買的，你就跟誰換。

林秀蓮指出，因為消保法裡面的企業經營者本來就包括製造商、經銷商這些都是要負責任。如果對方不肯換，你就可以打1950申訴，我們告訴你流程，還是說你直接可以到行政院消費者保護會網站上去寫線上申訴，可是線上申訴裡面要有業者的電話，我們才有辦法發公文，請他針對後續去做處理。

▲彰化縣消費者保護專線退口罩電話接不停。（圖／彰化縣政府提供）

林秀蓮強調，目前還沒有接到反映業者不換口罩的，之前早期有人反映他的口罩上面都沒有任何圖示，說他要去換，所以我們也跟他講說，假如認為可能是非醫療的口罩，但你是用醫療的口罩價格買的，你就可以去找本來的藥局或原本的地方換，今天的方式還是一樣，也是這樣處理。

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