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國家隊第二家出包！彰化豪品進口大陸製偽裝MIT　百萬片流入中部藥局

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記者唐詠絮／彰化報導

經濟部與檢調日前查獲國家口罩隊「豪品」自大陸進口上千萬片陸製彩色立體口罩，在台混充台製醫用口罩販售，也因為產品都已下架，經彰化地檢偵訊呂姓負責人坦承犯行不諱，2百萬元交保，這些非醫療用口罩有上百萬片流入中部藥局，但沒有混入「實名制」販售。

▲彰化豪品公司負責人200萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化豪品公司負責人200萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化豪品公司負責人200萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化豪品公司這3款口罩偽MIT。（圖／記者唐詠絮攝）

上午豪品公司大門深鎖，大門內有車、冷氣也在運轉，猜測應該是有人上班，但記者按了數次電鈴也沒人應門，打了電話也沒人接，放在門口外有2大貨櫃，其中一個貨櫃內擺放有上萬片棄置的平面口罩，是否與這些大陸製非醫療口罩有關，目前尚未得知。

▲彰化豪品公司負責人200萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化豪品公司貨櫃內有上萬片棄置平面口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，於昨（9）日下午接獲經濟部標準檢驗局通報，於本轄有口罩公司自大陸地區進口非醫療用口罩冒充臺灣製造醫療用口罩於通路上販售，特組成專案小組，指派檢察官賴政安指揮偵辦。

▲彰化豪品公司負責人200萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化豪品公司口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

葉建成表示，鑑於口罩為防疫重要物資，冒充台製口罩為危害防疫重大事項，專案小組隨即調閱及比對相關資料蒐證後，於同日由檢察官賴政安、施教文、朱健福指揮彰化縣調查站、彰化縣警察局員林分局員警及本署專案組檢察事務官，並協同經濟部標準檢驗局、彰化縣衛生局、國稅局彰化分局、員林稽徵所對該口罩製造商豪品設立地、工廠及倉庫等3處進行搜索並為行政稽查，同時傳喚豪品公司負責人及員工共5人到案說明，同時扣得帳冊、出貨資料及冒充臺灣製口罩之產品外包裝等證物。

▲彰化豪品公司負責人200萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成。（圖／記者唐詠絮攝）

經彰化地檢調查後發現，豪品公司自109年6月2日起，自大陸地區進口非醫療用口罩約上千萬片，除合法供該公司產品非醫療用口罩銷售外，同時將口罩裝入外包裝標示為臺灣製醫療用之產品，計有2款產品，1款為3D立體口罩（含成人用及兒童用），1款為平面活性炭口罩（外包裝詳如照片所示），即該公司以大陸地區製造非醫療用口罩冒充臺灣製造醫療用口罩，透過通路販售，總計自109年6月2日至查獲止，共計已販售約上百萬片口罩。

經檢察官訊問後，認豪品公司呂姓負責人相關標示不實口罩之回收仍需公司負責人處理，故無羈押之必要，諭知2百萬元交保。

▲彰化豪品公司負責人200萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

▲豪品公司。（圖／記者唐詠絮攝）

後續有關豪品所販售流入市面之標示不實口罩，彰化地檢已經協請主管機關彰化縣衛生局督促業者儘速完成回收事宜，另亦呼籲消費者，如有買受該2款口罩，該公司負責人已承諾可向購買之通路商辦理退貨事宜。

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