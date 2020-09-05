彰化某藥局進貨加利口罩　開放退換...霸氣喊：損失10萬元先吸收

▲彰化1間藥局開放加利口罩退貨。（圖／翻攝自Facebook／芬園之光）

記者唐詠絮／彰化報導

加利公司被食藥署查獲拿非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，有337萬餘片流入市面，彰化1間藥局8月份向加利訂購3箱「加利奶油黃 醫用口罩鋼印為Mede In Taiwa」，簡姓藥師在臉書向消費大眾誠實以告，有疑慮會擔心的，一律可以直接拿著產品到藥局退貨退錢，造成困擾，非常抱歉。

簡姓藥師受訪時無奈表示，前2天看到新聞報導時才知道，新北市藥局進貨到口罩國家隊實名制混入陸製非醫用口罩，而此口罩國家隊名稱為 加利科技有限公司，跟他的藥局用的口罩是來自同一家公司，為何加利會這樣呢？真的很訝異。

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▲藥師在臉書公告接受加利口罩退貨。（圖／翻攝自Facebook／芬園之光）

簡藥師說，當初6月底7月初跟加利進的盒裝口罩，1盒價格超過400元，想說比其他家來的貴沒關係，有品質加上信譽，台灣醫療口罩國家隊出產，一定沒問題，沒想到8月份的這批貨，竟是非醫療口罩，對消費民眾真的抱歉。

簡藥師也在臉書po文向消費民眾喊話，凡是8月份在藥局購買加利奶油黃醫用口罩，都可退貨或退錢，雖然目前仍聯絡不上廠商，也有可能無法退貨，這筆10多萬元的費用自行吸收也沒關係。因為藥局只在乎給客人的品質，只要消費者有疑慮會擔心的，一律可以直接拿著產品到藥局退貨退錢，造成困擾，非常抱歉。

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