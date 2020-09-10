新課綱刪中國史　黃智賢酸：台獨教育何等成功

▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

108新課綱上路，歷史部分將中國史大量刪減改為「東亞史」，教育部長潘文忠表示，要培養學生成為「世界公民」，引發社會各界輿論。對此，資深媒體人黃智賢諷刺，「台獨教育何等成功」。

黃智賢表示，課綱修改不是出版社的錯，這是民進黨的108課綱指定的，而108課綱，則是從90年代李登輝搞台獨教育的第一本《認識台灣》開始，是長達20幾年台獨教育的結果。且越接近現代的歷史，要越詳細，越古老的，就盡量簡略。於是，清朝多而古代少，日據多而清代少，現代多而之前少；於是第一步，明清對台灣統治近300年，只有50頁，日本統治台灣50年，也是50頁，1945年到李登輝，也是50頁，李登輝之後，台獨大盛，於是頁數更多。

黃智賢提到，政府是逐步減少中國史，從原來佔歷史教育過半篇幅，而且從古至今，而台灣史是中國歷史的一部分，變成先講台灣史，然後中國史，而中國史只佔一半，到中國史只佔1/3；之後正面描寫日本在台灣，强調日本統治台灣的正當性，堅持「日據」要改成「日治」，淡化或是扭曲日本帝國主義殖民台灣，重點描述明清時期的各族群紛爭，用誇大或是扭曲，讓侵略者日本變成是讓台灣現代化的功臣，施行仁政的善良統治者；最後，到108課綱，中國史完全沒有了，直接講東亞史，讓中國徹底消失，成為一個遙遠邪惡的國家，而且陌生、破碎、片段。

黃智賢表示，潘文忠說要讓台灣人成為世界公民的意思，就是台灣不再有中國國家意識，不再自認是中國人，而是自認為台灣是個國家，自己是在以美日為主體的世界觀裡，尋找契合美日的角落，為美日所用。

黃智賢也說，台灣人重新做人，成為台獨反中的堅實捍衛者，成為台獨的無腦機器，成為民進黨的投票部隊，從1996年到2020年，這24年來受教育的台灣人一年年長成，成為社會的主流，如今台灣主流民意反中仇中，支持台獨。

黃智賢指出，40歲以下的台灣人，正是26年前，第一代接受台獨教育的年輕人，支持台獨的，超過7成。30歲以下超過8成，「就知道台獨教育何等成功」，再過10年，「台灣人心靈改造工程」，就即將徹底完工，他們會自我完美解釋任何與事實不符合的地方，自我彌合不合邏輯的台獨神話。

黃智賢嘆，大陸任何善意，任何讓步，任何警告，任何施政，進入台灣社會，都會直接被無視，被扭曲，被惡意解讀；這其中，有民進黨的公權力，有對媒體的控制，但被教育出來的台獨人類，才是台獨最堅實的盤，而一年年的，這個盤越來越大，這就是台獨的希望。