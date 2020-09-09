春秋五霸、戰國七雄消失！　他喊「近代史必知」：錯過可惜





▲新課綱國中歷史課本。（圖／記者許展溢攝）

記者施怡妏／綜合報導

108新課綱上路，國中歷史課本「中國史」大刪減，三國、平民皇帝劉邦故事消失外，商朝到西周600年歷史，整本課本用不到300字說明，消息一出後立刻引起外界討論。有網友因此提出，「據說唐朝以前要刪了，然而近代史除了抗日英雄之外，有什麼題材錯過可惜？」

108課綱的國中歷史課本被大砍，除了「三國」消失，魏晉南北朝、安史之亂全都不見，有網友在PTT板上發文寫道，「石器時代、秦始皇的青銅劍、春秋五霸通通不教了」，輝煌的中國歷史全都刪光光，「那麼古代史第一節就是貞觀之治，天可汗的豐功偉業。」

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新課綱將中國史改為東亞史，雖然近代史變得更豐富，但未來學生對於三國史的知識會很粗淺，甚至不了解「萬事俱備只欠東風」、「瑜亮情結」等典故。原PO也在文中指出，「近代史中除了抗日英雄廖添丁、林少貓，有什麼題材錯過可惜？劉邦友血案、拉法葉軍購案、太陽花運動、擋美牛能進教科書嗎？」

▲ 國中歷史課本「中國史」大刪減。（圖／記者許展溢攝）

有網友留言，「中壢事件、四六事件，很多人知道六四事件，但很少人知道相似的四六事件」、「民主化過程吧，我大學修課才知道他的重要性」。也有人認為「日治時期」很重要，「那些對台灣的基礎建設與觀念有深刻影響的日本人，例如濱野彌四郎，設計全台自來水、下水道等公衛工程；或是伊藤博文，簽《馬關條約》時，就說台灣以後一定要禁絕鴉片。」

網友們也都不認同刪除課綱，「以後小孩連古裝劇都看不懂了」、「不贊成刪，當覺得不重要就不要學的時候，漸漸的就往愚民的路邁進了」，也有網友提議，「我覺得政府可以花錢拍幾部台灣近代史連續劇，增加學生台灣史的常識，不然現在號稱主題式學習，本來故事性就少這部分的常識，之前又沒接觸過，學起來很辛苦。」

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