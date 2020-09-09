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新課綱「抽掉三國」吵翻！補教名師吐真相：你該去給醫生看了

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▲▼ 新課綱國中歷史課本。（圖／記者許展溢攝）

▲學校老師認為，歷史課本變得沒脈絡。（圖／記者許展溢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

歷史新課綱將中國史大幅縮水，引發熱論，對於三國等內容被刪去，補教名師呂捷今發文直指，課本裡面本來就沒有三國，那一段是魏晉南北朝，他更坦言「學習不是只有課本，或許...沒有考試壓力之後，才是學習的開始！」

108新課綱上路，除了三國、平民皇帝劉邦故事消失外，商朝到西周600年的歷史，整本課本用不到300字說明，這讓許多老師、家長憂心，若授課老師偷懶，不願自編教材、補充，可能直接講選材，學生在沒資料、脈絡的情況下，只能用硬記的。

請繼續往下閱讀...

眼看輿論四起，補教名師呂捷今在臉書發文，「對於歷史課本把三國抽掉而感到如喪考妣的，你看過課本嗎？你當年有很愛課本嗎？你還記得當年的歷史課本裡，有一整個章節就是在講三國對不對？而且讓你學到很多謀略和處世哲學。如果還記得...你該去給醫生看了！

呂捷指出，課本裡面並沒有三國，那一段叫做魏晉南北朝，「況且魏晉南北朝這段的重點，不會放在諸葛亮和周瑜，也不會講丈八蛇矛和青釭劍，而是放在世族、玄學、宗教、胡漢融合和九品官人法！」

▲呂捷直言，「取捨之間很正常，沒什麼了不起」。（圖／翻攝自臉書／呂捷歷史-朕即天下！）

▲呂捷直言，「取捨之間很正常，沒什麼了不起」。（圖／翻攝自臉書／呂捷歷史-朕即天下！）

他表示，歷史課本有關三國時代的篇幅向來少到可憐，「如果你對過去的事情這麼有興趣，或許你可以多了解一下養你、育你的這塊土地，1千多年前的事，你如數家珍，7、80年前的事，你卻一無所悉；1千公里外的過去，你如喪考妣；養育你的土地，你視而不見......。

呂捷更犀利問道，「你知道四六事件嗎？你知道鹿窟事件嗎？你知道湯德章嗎？你知道潘木枝嗎？你知道呂赫若嗎？如果不知道沒有關係，請準時收看呂讀台灣。」

對此，網友們紛紛回應，「以前讀到歷史真的會睡著，什麼朝代順序什麼鬼的我真的忘了，但最有印象的就是武則天了，因為老師要我介紹她，我回家做了功課後，向同學說了這位女皇的故事，講到男寵每個同學笑的跟什麼一樣」、「湯德章事件我前幾天才真正知道始末」、「大家連自己家族前五代的祖先做啥都不清楚，還那麼在意前百、千年的歷史有沒有被抽掉」、「課本簡略帶過沒關係，但至少標註：欲知詳情請參閱專業歷史刊物！最好還推薦些專業詳盡的書單」。

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