斬首示眾！川普爆料：金正恩曾和我分享「砲決」姑丈的精彩過程

▲川普透露，金正恩曾向其描述誅殺張成澤，病像外人展示屍首的過程。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國記者鮑勃•伍德華（Robert Upshur Woodward）曾以揭露水門案事件聞名於世，其在即將於15日上市的著作《憤怒》（rage）爆料，總統川普過去曾多次對外炫耀，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩曾親自向他描述，殘忍殺害姑丈張成澤，並將之「斬首示眾」的詳細過程，另人眼睛為之一亮，不過卻也令人懷疑其真實性。

《憤怒》一書彙整了伍德華從2019年12月起至今年7月間，對川普所做的18次訪談內容。美媒《華盛頓郵報》當地時間9日報導了該書內容，川普在訪談中表示，在與金正恩舉行會談時，對方曾親自詳加描述斬殺姑丈張成澤，並將其屍首向外人展示，如此殺雞儆猴的殘忍血腥過程。

其實該種說法在過去也有類似報導。《華盛頓郵報》在2019年5月的報導中指出，川普在某場未對外公開的場合中，就曾向台下的支持者們表示，「與金正恩展開協商，其過程是和與法國總統展開協商不同的。金正恩曾親口對我說，他如何誅殺姑丈張成澤，並向其他人展示其頭顱。」

該場聚會的出席者也證實，「川普以非常生動的口吻，向台下支持者詳細描述（graphically detailed）金正恩所透露，如何將張成澤斬首示眾的過程。」

不過韓媒《朝鮮日報》分析，若以常理來推論，金正恩反而不太可能在美國總統面前去詳加描述如何肅清政敵、甚至是斬殺自己姑丈的過程；不排除是川普為了在眾人面前，或對外界誇耀他與金正恩形成的「特殊關係」，才使用具有自己特色的誇飾語法。

據悉，直到目前為止仍無法釐清張成澤到底遭受何種處刑方式，也未傳出張成澤的屍體被拿來對外界展示的相關報導；不過目前為世人所熟知的死因為，張成澤遭到金正恩下令以高射炮「炮決」而死。

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