萬聖節不准上街要糖！洛杉磯防疫新規　禁止「不給糖就搗蛋」活動

▲洛杉磯今年禁止不給糖就搗蛋活動。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國新冠肺炎疫情至今未緩解，其中疫情嚴重的加州洛杉磯再祭出新防疫措施，禁止居民在10月31日的萬聖節舉辦「不給糖就搗蛋」的活動，所有與非親屬的聚會也一律禁止。當局指出，因為在門前要糖果會很難保持社交距離。

根據CNN報導，洛杉磯郡公共衛生部門9日宣布，禁止居民在今年10月31日的萬聖節舉辦「不給糖就搗蛋」的活動，因為孩童會很難在門口保持適當的社交距離，加上該活動通常是好幾個孩子結伴而行，可能會有群聚感染的風險。

除此之外，防疫禁令也規定，所有與非家庭成員的聚會與派對都是禁止的，包含嘉年華會、大型表演節目與鬼屋景點全部都取消。不過，官方還是開放民眾在戶外餐廳用餐慶祝，也可以開車參加戶外電影院活動，只是全程都不允許下車。

約翰霍普金斯大學數據指出，美國新冠肺炎確診數超過635萬例，疫情最嚴重的就是加州，確診數達74.9萬例，死亡人數為1.3萬人，而加州洛杉磯郡的確診數又佔了其中25萬例，死亡數超過6000人。

洛杉磯郡公共衛生部門尚未公布違規的罰則，外界則認為其他城市也有可能跟進，防止疫情再度擴散。

►被記者爆早知疫情會死人！川普自稱美國啦啦隊長：淡化是要降低恐慌

►新冠確診「3日飆8千例」！英格蘭集會禁超過6人 違者最高罰12萬

►染疫害她再也不能吃肉只能吃素 肉食女超痛苦：嚐起來像汽油！