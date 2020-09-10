28歲噁男「戀童+戀屍」！藏15萬張淫穢照…被逮辯：我是網路維安隊

▲檢方在噁男電腦中搜出描繪出屍體性交場景的照片。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

即時通訊軟體「Kik Messenger」某個私人群組中，日前發布了大量虐待兒童的影片，英國警方依據用戶IP位址，循線找到了居住在威爾斯班戈（Bangor）的男子，並在他的手機及筆記型電腦中，發現了多達15萬張不雅照片、影片，數量相當龐大，內容包括屍體、性虐待及兒童相關。

根據《每日星報》報導，28歲男子摩根（Carl Thomas Morgan）遭逮後胡扯，自己的真實身分是一名網路維安人員，為了要檢舉戀童癖者，才會存放這些證據，但在幾個月前，他誤刪了維安組織的相關資料。目前956張已被分析的照片中，有337張列為最嚴重類別，37張則為描繪極端色情的圖片。

檢察官羅斯威爾（Rhys Rothwell）指出，「有幾張圖片描繪出屍體性交的場景，其中一張是全身鮮血淋漓的14歲女孩，另一張則為已死亡的嬰兒。」此外，摩根似乎對於有關家庭性虐待，或是酒醉、下藥時遭受虐待的兒童也倍感興趣，這些檔案足以顯示出他患有嚴重的戀童癖、戀屍癖。

法院二審時，摩根承認自己有發布、製作及擁有淫穢圖片等7項指控，但他始終否認對兒童存有性慾，辯稱自己是基於對人性的好奇，在醫學角度下產生對極端照片的興趣；法官考量摩根沒有前科，且並未試圖與孩子接觸，最終判處3年有期徒刑，並要求他在性侵犯名冊上簽名，列管為性傷害預防命令的對象。

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