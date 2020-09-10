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營養師警告「培根不是肉」！成分曝光...網驚：根本在喝油

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營養師高敏敏提醒，培根是加工調理食品，多吃對身體有害無益。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲營養師高敏敏提醒，培根是加工調理食品，多吃對身體有害無益。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

現在人飲食型態多元，不少人因為偏好吃重口味，導致健康問題變多。以每個人天天都會吃的早餐為例，「培根」就是不少人的早餐首選。但營養師高敏敏就發文警告大眾，「培根不是肉」，多吃容易讓高血脂上門。

高敏敏近日在個人臉書專頁，分析早餐店蛋餅的熱量排行榜。她透露自己過去曾遇過一位培根控患者來進行營養諮詢，該患者提到自己每天必吃各種培根類早餐，像是培根蛋餅、培根三明治等，結果默默變成高血脂的慢性病患者。

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（圖／翻攝自高敏敏營養師臉書）

▲早餐店蛋餅的熱量排行榜。（圖／翻攝自高敏敏營養師臉書）

高敏敏語出驚人表示，「培根不是肉啊！」她並提到，培根除了不是真正的肉品，更不是優質蛋白質，別以為吃培根可以得到和肉類一樣的營養。高敏敏解釋，培根因為經過化學加工，所以其製造出的成品，並不算是肉，而是加工調理食品；且培根的脂肪組成堪比油脂，吃多了對身體有害無益。

高敏敏建議，常吃西式早餐的人，儘量少點含有培根、香腸等加工肉品的餐點，如果要點早餐店的蛋餅，建議把蛋餅的餡料換成里肌肉蛋餅或蔬菜蛋餅比較好，再加一片起司補鈣也不錯！

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