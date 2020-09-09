婆婆偷錢不認！還立毒誓「生孩子沒屁眼」…3幼孫出生全恐怖應驗

▲命理師廖美然。（圖／CTWANT、翻攝自新聞挖挖哇YouTube頻道）

圖、文／CTWANT

俗話說：「飯可以亂吃，話不可以亂講。」命理師廖美然近日就分享一個「一語成讖」的故事，一位婆婆當時作客鄰長家中，一時手癢竟偷了對方放在桌上的100塊，結果鄰長詢問時，她卻矢口否認，並立下毒誓「如果有拿，生下的孩子都沒屁眼」，沒想到這句話卻在多年後印驗，她媳婦生下的3個孩子都沒有屁眼，而且全部都過世了。

廖美然近日在節目《新聞挖挖哇》分享一個發生在她小時候的故事，大約在50年代，一名鄰長家中是在做裁縫，當時給了老婆100塊，吩咐她去農會買稻穀，結果剛好來了一位剛搬來的婆婆想要買洋裝，但婆婆卻連量尺寸都還沒做，就說自己家裡有事要離開，而放在桌上的100塊也就憑空消失了。

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鄰長老婆當時很緊張，畢竟100塊在當時算是相當多的錢，因此到婆婆家中詢問：「你有沒有看到我的錢，可能掉在地上你有沒有撿到？」並向婆婆表示，這錢是要拿來救濟的，如果有拿的話，可不可以還來，但對方不僅矢口否認，還惱羞成怒地說：「你怎麼這樣講話，我哪有拿你的錢，你怎麼可以這樣誣賴我，我發誓，如果我有拿她的錢，我們家孩子出生就沒屁眼。」

事後，婆婆的獨子娶了老婆，沒想到多年前發下的毒誓竟一語成讖，原本以為能喜迎金孫，但孩子一出生就發現沒有屁眼，不久後就夭折過世了，不僅如此，媳婦接下來陸續生了2名孩子，但最終都因為沒屁眼相繼離開人世。

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