羅智強為選台北市長「減肥3公斤」　王淺秋：比帥還是輸啊！

▲蔣萬安、羅智強。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨在2022年台北市長選舉將派誰出戰，備受關注。面對黨內呼聲很高的立委蔣萬安，台北市議員羅智強透露自己最近努力減了三公斤，但被前高雄新聞局長王淺秋虧說「比帥還是輸啊！」。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，在羅智強與蔣萬安這兩位國民黨可能人選互比，蔣萬安的支持度為42.5％，羅智強的支持度為12.5％，兩人支持度差距高達30％，顯然台北市民比較支持蔣萬安參選台北市長。不過，回答「都不支持」以及不表態的民眾，也有45.0％。

民調出爐後，羅智強第一時間表示，過去他做得很多事都逆風而行，環境越困難他的戰鬥力就越強，未來選舉不管是他還是蔣萬安贏，都是國民黨贏。

羅智強10日在臉書表示，9日接受王淺秋訪問時被虧說「怎麼辦，比帥你比不過？」他回「這一點，我直接舉白旗投降」。他也透露，2個月前和朋友談及選台北市長的事，朋友瞄了他一眼說，先從身材展現決心，於是他最近很努力的減了3公斤來展現決心，結果王淺秋聽完笑說「可是比帥還是輸啊！」讓他直言「好吧！我不掙扎了，這一點，我認輸！」

不少網友紛紛留言安慰，並為羅智強加油打氣，「關雲長和羅智強是有智慧有膽識有戰鬥力的戰神是最帥的男人，加油！」、「蔣跟羅是完全不同風格的人，也在不同的地方展現自己的實力，國民黨真的只有團結放手一博了吧！」、「可我覺得你很帥，每每見你為台灣未來打拼的堅持與努力，就覺得你像極了無敵的巨人」、「光是強哥這種男子氣概，簡直帥得無以復加了」、「不到最後關頭不知勝負，從政不是單靠顏值，全力以赴不忘初衷」。

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