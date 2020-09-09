羅智強：若無國民黨推動九年國教　台灣未必有佃農之子當上總統

▲國民黨革實院長羅智強。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

108新課綱大刪減國中歷史課本中的中國史，除三國、平民皇帝劉邦故事消失外，全書用不到300自說明商朝到西周600年歷史，引發外界議論。對此，國民黨革實院長羅智強9日表示，國民黨在台海動盪時推動九年國民義務教育，為台灣的人才培育奠定堅實基礎，若非如此，今天未必會有佃農之子當上總統，今天未必會有礦工之子當上副總統。

「當別人在抱怨民進黨扭曲歷史、消滅歷史，我和革實院的12個年輕朋友，寧願付出行動還原歷史」。羅智強表示，他們的頻道曾談論九年國民義務教育，指出國民黨政府在當年台海動盪、資源窘迫情況下，仍毅然決然推動的九年國民義務教育，為台灣的人才培育奠定堅實基礎。

羅智強強調，不管是科技人才、經濟人才、教育人才、工程人才，台灣人才豐沛，都和這項教育政策的推動有極大的關係，「如果沒有國民黨扎根的九年國民義務教育，今天未必會有佃農之子當上總統，今天未必會有礦工之子當上副總統」。

羅智強表示，國民黨執政時當然做了一些不對的事情，必須反省，但台灣今日的繁榮、富足、民主、發展，也是國民黨辛苦耕耘用心治理所打下的堅實基礎，才得以造就的，抱怨永遠改變不了任何的東西，只有行動可以。