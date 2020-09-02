游錫堃：中國大陸若不定期改選　有一天就會被改朝換代

▲游錫堃主持立法院中元普渡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期1日開始，不過自立法院長游錫堃上任以來 ，朝野黨團不時爆發衝突，游錫堃2日受訪時表示，所有民主國家都會發生執政黨與在野黨意見不同的情形，民主國家就是用點人頭代替打破人頭，「一改朝換代就是要戰爭」，台灣透過立委與總統選舉來代替改朝換代，所以自己常說中國大陸如果不改為定期改選，有一天就會改朝換代。

游錫堃2日中午於立法院主持中元普渡，他在會後受訪時表示，中元普渡是台灣傳統的民俗，更是宗教信仰的一環，也是立法院在每年農曆7月15日會做的傳統習俗，他尊重這個習俗，也希望藉此讓看不到、無形界的老大公與好兄弟能夠平安，願祂們能夠安息，也保佑在世的人，以及立法院所有委員、員工、記者與出入的所有國家職員都能夠平安健康。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃指出，立法院屬於政黨政治，民主政治享有言論自由，因此各政黨有不同的看法，在所有國家都非常正常，尤其台灣的民主化歷程只有20幾年，就連擁有200年民主經驗的美國，都曾經發生預算無法通過，導致行政部門必須關門的狀況。

游錫堃說，所有民主國家都會發生執政黨與在野黨意見不同的情形，民主國家就是用點人頭代替打破人頭，「一改朝換代就是要戰爭」，台灣透過立委與總統選舉來代替改朝換代，所以自己常說中國大陸如果不改為定期改選，有一天就會改朝換代。

游錫堃強調，在立法院常會有不同的意見，因此抗爭與杯葛都是很正常的事，「我們不要讓老大公、好兄弟有負擔」。

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