台北老公到南部點小吃！「隨口吐2字」老闆崩潰…怒喊3次：這是油飯

▲習慣叫油飯還是米糕？（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

同樣一道菜在南北部卻有不同稱呼，像是滷肉飯與肉燥飯的差別，就連油飯也有不同叫法。一名人妻日前回台南娘家，老公去買午餐的時候和老闆點了1份「米糕」，想不到老闆竟然聽不懂他在講什麼，她聽了都哭笑不得。

這名人妻在臉書社團「爆怨公社」表示，老公是台北人，這幾天陪她回南部娘家，結果卻在當地鬧出「南北叫法不同」的笑話。午餐老公自己去小吃店買，看到旁邊有個大木桶裡面裝滿滿米糕，於是跟老闆點了一份，對方臭著臉說「沒有賣米糕」，老公一臉無辜地指著木桶問，「米糕不是裝在裡面嗎？」結果老闆提高分貝地說，「這是油飯！油飯！油飯！」還激動地連說3次。

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人妻尷尬表示，由於北部有一道宴客菜叫「紅蟳米糕」，所以老公就自動把香菇油飯與米糕連結在一起，但其實是同樣的料理，只是南北叫法有差異而已，「大家叫這盒米糕or油飯？」

▲多數人還是習慣叫油飯。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光1天就吸引超過3800人留言，多數人都習慣稱呼它為「油飯」，就連台北人也很少會叫他米糕。有網友指出，「在偶（我）的觀念裡，鹹的是油飯，甜的是米糕，有香菇的是油飯，有龍眼乾的是米糕」、「台北人覺得這個是油飯耶」、「這是油飯吧，油飯比較好吃，料比較多，米糕白白硬硬吃起來很無聊」、「米糕上有肉燥跟魚酥，這個沒有。」