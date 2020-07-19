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銅板美食太誘人！酒空想吃不想排　新竹「油飯早餐」闆娘遭拉髮拖行

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▲新竹牛仔油飯。（圖／踢小米授權使用）

▲位於新竹市區這間沒有招牌的油飯早餐，由於便宜好吃，幾乎每天都要排隊。（圖／踢小米授權使用，下同）

記者陳凱力／新竹報導

倪姓、楊姓男子酒後到新竹某間小有名氣的早餐店用餐，卻因不耐排隊等候，竟入店叫囂趕客人，還對老闆娘動手、毀損店內財物，甚至連警方到場後還和警方吵架。法官認，2人行為確已構成藉端滋擾公司行號的要件，且犯後不知悔悟，態度不佳，因此依共同藉端滋擾公司行號及施加暴行於人判罰倪男1萬7千元，楊男判罰6千元。

▲新竹牛仔油飯。（圖／踢小米授權使用）

▲這間油飯早餐價親民便宜，由於只開早餐時段，是老饕們才知道的口袋名單。

據判決，新竹1間從清晨開至中午的平價油飯店，因價格親民而受到歡迎，幾乎天天大排長龍，是饕客才知道的「巷子內」小吃。2020年3月間清晨，倪姓、楊姓2男子在酒後續攤到油飯店吃早餐，2人見店門口大排長龍，至少要等40分鐘才有得吃，倪姓男子不耐煩等候，竟直接進入小吃店大聲咆哮，在店內耍流氓。

油飯店林姓老闆娘出來制止，並要求2人依規定排隊，未料倪男竟惱羞成怒，除了把店內客人趕走外，還搗毀店裡收銀pos系統、推擠拉扯老闆娘，老闆娘被拉扯頭髮拖行，身上多處擦傷，附近圍觀民眾打電話報警，倪男等人才被帶回派出所。

▲新竹牛仔油飯。（圖／踢小米授權使用）

倪、楊2人否認有任何違序行為，倪男辯稱，自己沒有趕客人走，也沒有動手毀損店內物品，更無毆打別人，由於當時酒勁上來，也不知道是誰動手；楊男也辯稱，倪男進店後找空位坐下，但店家要求他起來排隊，他沒有在店內叫囂。

老闆娘證稱，滿身酒味的倪男不排對就直接走進店裡，她要求他排隊，對方竟回嗆「不讓我吃，我就把你店內的客人趕走，不讓你做生意」，然後把店內用餐客人趕走，楊男也隨後進店叫囂，她不滿2人上前理論，竟被推倒在地、還被抓頭髮拖行，倪男動手破壞收銀的pos機、電線和置物籃，楊男則在一旁叫囂，直到警方到場2人才停手。

法官認，林女與2人並無恩怨，且事後也未提告傷害及毀損，沒必要虛構事實誣指2人，根據警方拍攝畫面，2人直到警方抵達現場時，都還在與老闆娘叫囂、與警方爭吵，事實明確，行為確已構成藉端滋擾公司行號的要件，且2人犯後不知悔悟，態度不佳，因此依共同藉端滋擾公司行號及施加暴行於人判罰倪男1萬7千元，楊男判罰6千元。

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