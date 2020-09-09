國民黨團提案修食安法、學校衛生法　盼朝野再次團結擋下瘦肉精　

▲國民黨團召開「萊劑毒豬肉大舉壓境 食安修法 刻不容緩」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

蔡政府上月宣布明年將開放含有瘦肉精的美豬進口，引發食安疑慮。國民黨團9日召開記者會，宣布將提案修《食品安全衛生管理法》，將牛、豬分離入法，並強制於食品包裝載明不含瘦肉精聲明，以及《學校衛生管理法》，杜絕含瘦肉精肉品進入校園營養午餐及其供應鏈。

針對立法院新會期擬延後到9月下旬才開議，書記長林奕華表示，辦公室至今等不到朝野協商的任何通知，昨天已行文游錫堃，要求儘速召集朝野協商，「原先很急的紓困預算，現在都不急了」，連立法院長也配合延遲朝野協商，合理懷疑當初就是為了開放美豬美牛政策，才取消第二次臨時會。

林奕華指出，國民黨團將提出修法，針對《食品安全衛生管理法》第15條、第22條，要求將「牛、豬分離」入法，若食品使用瘦肉精要聲明使用狀況，進行食品風險控管。

另外，在《學校衛生法》部分，雖然教育部承諾營養午餐一律使用國產豬，但公文不具法律效益，學校衛生法第23條所禁止的只有「基改食品」，不包括瘦肉精相關肉品，因此，為讓教育部承諾能真正約束到營養午餐廠商，提案修正學校衛生法第23條，將瘦肉精納入禁止項目。

首席副書記長鄭麗文表示，國民黨執政時，在美國壓力下開放不到30個月的美牛進口，但內臟、骨髓等高風險部位，立院都修法擋下來了，「當時國民黨席次超過四分之三，如果馬英九也跟蔡英文一樣，美牛美豬早就通通都進來了。」

鄭麗文接著喊話當年不惜揚言以生命擋下美豬的綠委劉建國、陳亭妃、林淑芬、潘孟安，更應勇敢站出來修法，幫蔡英文的壓力解套，讓美國人知道台灣人的民意在哪，呼籲朝野再次團結，共同修法擋下瘦肉精。

立委李德維則提到，《學校衛生法》所規範的僅有學校，但孩子放學後到安親班、補習班，以及幼稚園等都不在規範中，「身為家長不能出賣下一代的健康，換取蔡總統想要的國際地位」，他也提到已有許多家長向辦公室呼籲走上街頭，阻擋蔡總統開放美豬的政策，毀了下一代。

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