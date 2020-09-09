「人口福利部」催繳年金　男自製13張繳費條碼詐鄰居

▲衛福部遭人冒名「人口福利部」詐騙年金繳費通知單。（圖／翻攝衛福部網站）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子去年間上網製作了13組超商繳費條碼，偽造「人口福利部」公函，投遞到住處附近鄰居信箱，佯稱是政府要催繳年金，因為機關名稱啟人疑竇，沒人真的去繳款，而向衛福部提出檢舉；警方循線查到張男涉案，台北地檢署依加重詐欺未遂、偽造公文書等罪嫌起訴張男。

衛福部臉書在2019年4月20日發文指出，「最近有民眾跟我們反映，收到『中華民國人口福利部』寄的年金繳費通知單......請不要上當受騙！！」還貼出假冒的公文，特別註明「⚠沒有「中華民國人口福利部」這個單位！⚠通知上的地址、電話都是假的。(OS: 愛國南路是殺毀...)⚠請認明正版的國保繳款通知單：上面會印有「勞保局」局徽！」

▲衛福部臉書澄清提醒民眾勿受騙。（圖／翻攝衛福部臉書）

台北市刑大獲報後追查，原來是張姓男子在4月18日，自己在台北市松山區健康路家裡，登入可製作超商繳費條碼的綠能科技公司網站，弄了13組繳費條碼，搭配13張「中華民國人口福利部年金繳費通知」公文，直接丟進附近住戶信箱。

因為這些條碼是真的可以拿去超商刷付，衛福部在得知後，立刻通知4大超商進行後續因應，雖然收到「繳費通知」的民眾全部都沒上當，但公部門遭冒名，綠界科技也因此被銀行停權，都成了受害人，張男最後被檢察官依加重詐欺未遂、偽造公文書等罪嫌起訴。

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