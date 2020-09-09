衛福部缺席公聽會　民眾黨批逃避：哪國農政官員會說吃萊豬無風險？

▲蔡政府宣佈放寬美豬美牛進口標準，掀起國內對食安討論。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文日前宣布將放寬美豬美牛進口標準，引發外界對食品安全問題的質疑。民眾黨9日召開公聽會，邀請民間、官方代表與會。針對衛福部代表缺席，5位黨籍委員痛批，民進黨政府號稱「最會溝通的政府」，但衛福部卻缺席，顯然逃避民意、藐視國會，對此嚴厲譴責，而且也沒有看過全世界哪一國的農政官員跟拉拉隊一樣，說吃萊豬不會有風險。

民眾黨團9日上午由黨團總召賴香伶、副總召張其祿、幹事長高虹安、黨籍立委邱臣遠、蔡壁如共同召開公聽會，邀請政府單位、學者專家、民間團體及攤商代表出席，討論萊克多巴胺瘦肉精肉品對人體影響。

賴香伶指出，總統直接用行政命令通過萊克多巴胺美豬美牛進口，決策草率，國家文官體系有義務對政策做辯護，今天是很好的溝通平台，應提出完整報告的陳時中部長卻不願意來。

張其祿則說，國家最高的食品安全機關衛福部，今天竟缺席，根本是藐視國會、國人健康；他說，警察、軍人、學生都不吃，那就代表萊豬不能吃，之前進口的豬肉很多都進入加工食品，政府能保證民眾不會吃到嗎？

高虹安表示，辦公聽會是想讓衛福部聽到民間的聲音、專家的聲音、醫學的聲音，萊豬進來台灣會造成很多問題，但衛福部卻缺席，「政府說沒有健康問題，民眾吃不到，今天專家民間提出對萊豬的疑慮，衛福部有提出陳清嗎？」且未來要如何確保國人不會吃到？政府的執行力在哪？

邱臣遠批評，最會溝通的政府其實是最會碾壓的政府，避開國會審議社會溝通，政府政策的執行顯得傲慢一意孤行。蔡壁如則說，8月28日總統用冷冰冰的語調告訴國人，這次我決定就好，不用經過立法院、不跟民間討論，真的很鴨霸；且蔡英文號稱最會談判，哪怎麼不談判開放沒有含萊克多巴胺的美豬進口？萊克多巴胺如果安全，為什麼本土豬農不能用？

「美豬美牛進口，我們準備好了？」主婦聯盟保護基金會董事長吳碧霜表示，主婦聯盟在無預警下得知美豬美牛開放，但堅持立場是零容忍、零檢出，萊克多巴胺的調查風險研究，沒有包含嬰兒、孕婦、老人，這需要做好調查、風險評估。此若開放美國含萊劑的豬肉進口，其他國家也可能會輸出有萊克多巴胺的豬肉給台灣。

董氏基金會食品營養中心營養師莫雅淳則表示，反對豬肉內臓類進口，因其萊克多巴胺殘留量較高，政府雖表示國人不會買冷凍的豬肝等內臓類，「事實上目前是有的，未來若進口業務用的冷凍內臟，國人也無法以口感分辨」。這對心血管疾病患者，以及常以豬肝、腰子等內臟作為進補的銀髮族和孕婦族群相當不利，因為做風險評估時，此族群不能以平均值來看，他們吃得比較多，但耐受力卻也較差。