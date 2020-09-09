　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衛福部缺席公聽會　民眾黨批逃避：哪國農政官員會說吃萊豬無風險？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

哪一國的農政官員跟拉拉隊一樣，說吃萊豬不會有風險。

▲蔡政府宣佈放寬美豬美牛進口標準，掀起國內對食安討論。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文日前宣布將放寬美豬美牛進口標準，引發外界對食品安全問題的質疑。民眾黨9日召開公聽會，邀請民間、官方代表與會。針對衛福部代表缺席，5位黨籍委員痛批，民進黨政府號稱「最會溝通的政府」，但衛福部卻缺席，顯然逃避民意、藐視國會，對此嚴厲譴責，而且也沒有看過全世界哪一國的農政官員跟拉拉隊一樣，說吃萊豬不會有風險。

民眾黨團9日上午由黨團總召賴香伶、副總召張其祿、幹事長高虹安、黨籍立委邱臣遠、蔡壁如共同召開公聽會，邀請政府單位、學者專家、民間團體及攤商代表出席，討論萊克多巴胺瘦肉精肉品對人體影響。

賴香伶指出，總統直接用行政命令通過萊克多巴胺美豬美牛進口，決策草率，國家文官體系有義務對政策做辯護，今天是很好的溝通平台，應提出完整報告的陳時中部長卻不願意來。

張其祿則說，國家最高的食品安全機關衛福部，今天竟缺席，根本是藐視國會、國人健康；他說，警察、軍人、學生都不吃，那就代表萊豬不能吃，之前進口的豬肉很多都進入加工食品，政府能保證民眾不會吃到嗎？

高虹安表示，辦公聽會是想讓衛福部聽到民間的聲音、專家的聲音、醫學的聲音，萊豬進來台灣會造成很多問題，但衛福部卻缺席，「政府說沒有健康問題，民眾吃不到，今天專家民間提出對萊豬的疑慮，衛福部有提出陳清嗎？」且未來要如何確保國人不會吃到？政府的執行力在哪？

邱臣遠批評，最會溝通的政府其實是最會碾壓的政府，避開國會審議社會溝通，政府政策的執行顯得傲慢一意孤行。蔡壁如則說，8月28日總統用冷冰冰的語調告訴國人，這次我決定就好，不用經過立法院、不跟民間討論，真的很鴨霸；且蔡英文號稱最會談判，哪怎麼不談判開放沒有含萊克多巴胺的美豬進口？萊克多巴胺如果安全，為什麼本土豬農不能用？

「美豬美牛進口，我們準備好了？」主婦聯盟保護基金會董事長吳碧霜表示，主婦聯盟在無預警下得知美豬美牛開放，但堅持立場是零容忍、零檢出，萊克多巴胺的調查風險研究，沒有包含嬰兒、孕婦、老人，這需要做好調查、風險評估。此若開放美國含萊劑的豬肉進口，其他國家也可能會輸出有萊克多巴胺的豬肉給台灣。

董氏基金會食品營養中心營養師莫雅淳則表示，反對豬肉內臓類進口，因其萊克多巴胺殘留量較高，政府雖表示國人不會買冷凍的豬肝等內臓類，「事實上目前是有的，未來若進口業務用的冷凍內臟，國人也無法以口感分辨」。這對心血管疾病患者，以及常以豬肝、腰子等內臟作為進補的銀髮族和孕婦族群相當不利，因為做風險評估時，此族群不能以平均值來看，他們吃得比較多，但耐受力卻也較差。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
和男友搭國光客運睡著　她內衣遭鄰座男解開侵犯
戀愛7年「砸百萬婚宴蜜月」　女方死不登記…真相冒綠光
林志穎眼前突「糊糊的」！檢查出爐…網驚：不敢相信
中印械鬥畫面曝光！解放軍亮新武器「大關刀」　印軍只有狼牙棒
快訊／高雄汽機車碰撞　1男摔下橋身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

籲政風啟動查處丁允恭　葉毓蘭：看府院有無「改造」運動

衛福部缺席公聽會　民眾黨批逃避：哪國農政官員會說吃萊豬無風險？

朱立倫力挺王金平出席海峽論壇：兩岸不可能斷絕往來

海龍快艇採購兩軍官浮報上億　陸軍：已刑懲併罰重懲

韓國瑜19日將現身陸軍專修班年會　「復出起手式」受關注

丁允恭渣男行徑全爆出　陳以信：就看陳菊怎麼辦當年愛將

貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆　孩被虐後哭求：媽別寫聯絡簿害我

丁允恭遭爆劈腿、逼墮胎醜聞　朱立倫：任何公職都要引以為戒

高雄新聞局長室裝潢曝　丁允恭在這裡激戰...王淺秋轟：太噁心了

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

「小哥封麥，恆述開麥」　 親解欠債風波..有天接到神豪電話

侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

籲政風啟動查處丁允恭　葉毓蘭：看府院有無「改造」運動

衛福部缺席公聽會　民眾黨批逃避：哪國農政官員會說吃萊豬無風險？

朱立倫力挺王金平出席海峽論壇：兩岸不可能斷絕往來

海龍快艇採購兩軍官浮報上億　陸軍：已刑懲併罰重懲

韓國瑜19日將現身陸軍專修班年會　「復出起手式」受關注

丁允恭渣男行徑全爆出　陳以信：就看陳菊怎麼辦當年愛將

貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆　孩被虐後哭求：媽別寫聯絡簿害我

丁允恭遭爆劈腿、逼墮胎醜聞　朱立倫：任何公職都要引以為戒

高雄新聞局長室裝潢曝　丁允恭在這裡激戰...王淺秋轟：太噁心了

三壘手想抓雙殺不成！　林子偉快腿有態度跑出內野安打

挺巨肚倒立「空中一字馬」　41歲體操皇后高難度動作拍孕照…網嚇瘋

侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

快訊／阿富汗副總統車隊遇襲爆炸2死！　現場黑煙竄天

鬧翻JR《極智對決 》新主持群今合體　歐弟3字回應不合說

丁允恭14年前得獎小說寫「偷吃嘴臉」遭起底！網酸：原來是自傳

日本療癒系「粉紅史努比」重出江湖！新推兩種尺寸叫人原地融化

中職／味全龍簽王維中審慎樂觀　任中傑：拿出最大誠意

她逛情趣用品「看中粉色雄偉棒」　竟躺地開腿「開箱試用」店員全看傻！

iPhone將迎十年一次大換機潮　Wedbush看好蘋果後市

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

決心分手他竟po親密照　女友怒控：丁允恭毀了我

第二次見面就硬喇舌　一張照片戳破丁允恭單身謊言

被控渣男行徑　丁允恭親自回覆了

局長辦公室竟淪砲房　王淺秋：太噁心了

再爆黑心工廠混充「假MIT」口罩　侯友宜怒：從重究辦！

邱顯智妻嗆賴品妤：別整天都露胸穿新衣搏版面

快訊／康軒老董返台不甩居檢批趴趴走　衛生局裁決出爐！

逼她3度墮胎全為官位　他講了超渣的話令女友心碎

阿扁：政府抓勞工開刀　勞工荷包失血

于北辰被解職　曝江啟臣親電內容

曾玟學強調沒劈腿　分手後賴品妤就剛好出現

更多熱門

相關新聞

國民黨團提案修食安法、學校衛生法　阻擋瘦肉精美豬

國民黨團提案修食安法、學校衛生法　阻擋瘦肉精美豬

蔡政府上月宣布明年將開放含有瘦肉精的美豬進口，引發食安疑慮。國民黨團9日召開記者會，宣布將提案修《食品安全衛生管理法》，將牛、豬分離入法，並強制於食品包裝載明不含瘦肉精聲明，以及《學校衛生管理法》，杜絕含瘦肉精肉品進入校園營養午餐及其供應鏈。

民眾黨酸陳時中　說詞反覆只為保烏紗

民眾黨酸陳時中　說詞反覆只為保烏紗

瘦肉精殘留標準寬鬆　王欣儀憂民眾食安

瘦肉精殘留標準寬鬆　王欣儀憂民眾食安

羅智強嗆陳時中：瘦肉精標準用騙的

羅智強嗆陳時中：瘦肉精標準用騙的

國民黨：台美要簽BTA先送立院審查

國民黨：台美要簽BTA先送立院審查

關鍵字：

美豬陳時中美牛民眾黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

Apple釋出iPhone 12邀請函

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

更多

最夯影音

更多
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面