侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩灌爆臉書

▲侯友宜呼籲大家一起分享毛小孩照片。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者黃巈禾／新北報導

適逢「狗狗節」，新北市長侯友宜一早在臉書粉專喜曬和狗狗的合照，除了說明狗狗節的由來，也喊話大家一起來分享毛小孩的照片。貼文一出，2小時內吸引大批網友分享毛小孩。

侯友宜表示，閩南語數字「9」和「狗」的發音都是「ㄍㄠˋ」，所以農委會就將9月9日定為狗狗節，提醒大家愛護動物的重要性，今天除了替家中的狗狗慶祝外，別忘了仍有許多流浪動物 需要大家的關心，請大家以領養代替購買 ，讓每隻可愛的狗狗都能有個溫暖的家。

▲網友在侯友宜貼文下分享毛小孩照片。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜，下同）

侯友宜指出，像是警犬、搜救犬、緝毒犬、導盲犬等，牠們都是人類忠誠度最高又最可愛的絕佳拍檔，在狗狗日這天也要致上最高的敬意和謝意，謝謝狗狗們的努力，「狗狗日，我們一起愛護動物，趕快曬出你與家裡毛小孩可愛的照片與大家分享吧！」

侯友宜貼文一出後，2小時內吸引500多位網友大方分享毛小孩的照片。新北市政府也在臉書粉專公告兩場活動，新店動物之家9月12日參與新店小城里的跳蚤市場及免費市集，想要領養毛小孩的民眾不要錯過；另一場活動是9月27日新北市動保處將在金山朱銘美術館舉辦「新北毛起來模範日」活動，家中有毛寶貝的朋友，可以帶著毛寶貝一起前往踏青、呼吸新鮮空氣。

▼新北市政府宣傳狗狗節。（圖／翻攝自Facebook／新北市政府）