　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯友宜不知情」高公局交通案疑突襲式闖關　洪孟楷當場開罵！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／新北報導

高速公路局9日召開記者會，邀請交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦聽取專案報告。但是，高公局今早才告知新北市府專案內容，事前也忽略交通局之多項建議，並早在8月就已將報告提報交通部。對此，國民黨立委洪孟楷當場批評，請林佳龍務必讓高公局徹底檢討！

▲新北市長侯友宜視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委洪孟楷陪同新北市長侯友宜、交通局長鍾鳴時（左一）視察林口交流道改善工程，聽取高公局專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

針對林口交流道改善計畫，新北市政府於109年7月23日、8月12日及8月31日多次發公文函請高速公路局應將地方多項建議併納入考量，且經高公局於8月17日函復，表示正在研議具體方案後，會再邀集地方政府共同研議。

不料，高速公路局在辦理「國道1號林口交流道改善工程委託規劃技術服務」案，僅針對林口A南出匝道立體化完成可行性評估，並已於8月逕為提報交通部，過程完全未與地方政府和民意討論，忽視地方建議深表遺憾。

立委洪孟楷致詞時直言，高公局明明有很多很好的場地可以開記者會、進行簡報，卻挑選一個大馬路邊、讓首長、民代曬太陽，質疑故意選擇這樣的場所，民代、媒體難耐高溫與周遭噪音，「問題就會少提一點」，如果真要好好討論，不該只是做做文章。

另外，洪孟楷辦公室從四月起，每週都向高公局要改善計畫資料，但接回覆「計畫11月才會出來」，但今天卻突襲式的公開，且已將可行性評估送至中央。洪孟楷表示，「為什麼中央民代連要個資料都要不到？」。

洪孟楷更當場向交通部長林佳龍表示，務必請高公局徹底檢討。中央民代不是要找麻煩，而是要幫中央跟地方一起解決問題。

會後，洪孟楷受訪表示，他親自出席過三次林口交流道改善工程協調會，最近一次是在6月底，但卻沒有聽到高公局提出這份計畫。他表示，可能高公局是求好心切，擔憂節外生枝，但是民代不是站在行政部門的對立面，而是希望地方交通改善，林口交流道因為跨區，比一般地方交通案更複雜。

洪孟楷批評，大家都無法接受這樣的評估方案，雖然有進步，但沒有一步到位、沒有充分溝通，但至少經過今日的反應後，林佳龍答應給予三個月溝通期。他呼籲，所謂的溝通，不是只開一次會，敷衍了事、做做文章，應要取得三方面共識才能推動。

洪孟楷強調，行政單位也不能只是閉門會議，再溝通過程中，至少地方與中央民意代表、市府專業單位知道計畫要做什麼，而非突然推出方案就要大家接受。

▲新北市長侯友宜視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、交通局長鍾鳴時視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

新北市交通局長鍾鳴時表示，高公局所提出的專案中，提報中央前完全沒有就新北市提出自林口區文化一路增設北入匝道、林口A交流道-五股北上路肩開放公車行駛、強化林口地區聯外道路等 3項建議回應，且未與地方政府和民意討論，忽視地方建議深表遺憾。

鍾鳴時表示，新北市政府於109年7月23日、8月12日及8月31日多次發公文函請高速公路局應將林口交流道改善地方建議併納入考量，且經高公局於8月17日函復，表示正在研議具體方案後，會再邀集地方政府共同研議。

不料，高速公路局在辦理「國道1號林口交流道改善工程委託規劃技術服務」案，僅針對林口A南出匝道立體化完成可行性評估，並已於8月逕為提報交通部，過程完全未與地方政府和民意討論，忽視地方建議深表遺憾。

▲侯友宜、鄭文燦陪同交通部長林佳龍視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜陪同交通部長林佳龍視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜、鄭文燦陪同交通部長林佳龍視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／雨彈突襲大台北！16縣市大雨特報　鋒面明炸台雨區更廣
35歲大叔住院搭訕15歲少女！帶進廁所性侵　還逼看掏槍DIY
醜男單身41年沒人愛　學會「3秘招」1年爽泡300美女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

歡慶狗狗節　蔡英文曬3隻毛孩：要多帶牠們走一走！　

侯友宜提「機捷票價太貴」　鄭文燦：虧損弭平才有可能降

賴品妤認愛挨酸「露胸搏版面」　范雲疑：露六塊肌就不影響問政？

「侯友宜不知情」高公局交通案疑突襲式闖關　洪孟楷當場開罵！

評柯反省力低　苗博雅：「膝反射」萬方有罪罪不在朕躬！

三大有線電視經營4衛星頻道違反黨政軍條款！NCC再罰160萬

柯建銘：民進黨團規劃立法院最快9月18日開議

勞保年金大砍30％？政院斥「不實訊息」：沒有啟動任何方案

王定宇打臉葉毓蘭：蔣介石黃金1950年花光　台灣付出4萬換1元代價

影／重大交通案「直送林佳龍」　侯友宜怒問高公局：為何我現在才知道

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

歡慶狗狗節　蔡英文曬3隻毛孩：要多帶牠們走一走！　

侯友宜提「機捷票價太貴」　鄭文燦：虧損弭平才有可能降

賴品妤認愛挨酸「露胸搏版面」　范雲疑：露六塊肌就不影響問政？

「侯友宜不知情」高公局交通案疑突襲式闖關　洪孟楷當場開罵！

評柯反省力低　苗博雅：「膝反射」萬方有罪罪不在朕躬！

三大有線電視經營4衛星頻道違反黨政軍條款！NCC再罰160萬

柯建銘：民進黨團規劃立法院最快9月18日開議

勞保年金大砍30％？政院斥「不實訊息」：沒有啟動任何方案

王定宇打臉葉毓蘭：蔣介石黃金1950年花光　台灣付出4萬換1元代價

影／重大交通案「直送林佳龍」　侯友宜怒問高公局：為何我現在才知道

張凌赫「激似李敏鎬」出道就演男一！起底188cm學霸校草

《無主》孫綻打工拆看板險戳瞎眼　試鏡衣服全靠溫昇豪贊助

北京服貿會閉幕！　衝刺5G新時代..打造「線上線下新服務」

中職／四隊戰績咬很緊　丘昌榮：盡力打好每一場

不斷更新／余德龍美技策動雙殺助霸能化解危機　首局中信0比0樂天

「振興電池」來囉！廢乾電池收好收滿　量販店超商限時加碼收

「戀屍噁男」性癖曝光！灌醉下藥虐待　15萬張不雅照被搜出

崑大電子系衞祖賞教授奉獻教育逾30年　獲頒傑出工程教授獎

桃園毛小孩貪玩走失...警車陣中救回PO網　失主喜極而泣！

雙美前8月營收年增33.73％　Sunmax展現品牌力商機

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

被控渣男行徑　丁允恭親自回覆了

決心分手他竟po親密照　女友怒控：丁允恭毀了我

第二次見面就硬喇舌　一張照片戳破丁允恭單身謊言

局長辦公室竟淪砲房　王淺秋：太噁心了

北市貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆

再爆黑心工廠混充「假MIT」口罩　侯友宜怒：從重究辦！

邱顯智妻嗆賴品妤：別整天都露胸穿新衣搏版面

快訊／康軒老董返台不甩居檢批趴趴走　衛生局裁決出爐！

阿扁：政府抓勞工開刀　勞工荷包失血

丁允恭傳付費封口　前女友多次輕生

更多熱門

相關新聞

侯友宜「機捷票價太貴」　鄭文燦：虧損弭平才有可能降

侯友宜「機捷票價太貴」　鄭文燦：虧損弭平才有可能降

新北市長侯友宜9日表示，機捷票價實在太貴，市民不願意搭乘，他當面建議交通部長林佳龍、桃園市場鄭文燦，希望能降低票價；對此，鄭文燦回應，必須等資產移轉、弭平虧損後才有可能協商調降票價。

國1號林口交流道塞車有解了

國1號林口交流道塞車有解了

侯友宜怒問：重大交通案為何我現在才知道

侯友宜怒問：重大交通案為何我現在才知道

侯友宜這裡被舔超嬌羞　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

侯友宜這裡被舔超嬌羞　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

前瞻軌道預算砍半！林佳龍曝原因

前瞻軌道預算砍半！林佳龍曝原因

關鍵字：

林口交流道侯友宜林佳龍洪孟楷

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

Apple釋出iPhone 12邀請函

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

林志穎眼前糊糊的　檢查結果出爐

即／富邦悍將林威廷父遭「倒塌牆面」重壓慘死

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

更多

最夯影音

更多
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面