「侯友宜不知情」高公局交通案疑突襲式闖關　洪孟楷當場開罵！

記者羅婉庭／新北報導

高速公路局9日召開記者會，邀請交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦聽取專案報告。但是，高公局今早才告知新北市府專案內容，事前也忽略交通局之多項建議，並早在8月就已將報告提報交通部。對此，國民黨立委洪孟楷當場批評，請林佳龍務必讓高公局徹底檢討！





▲立委洪孟楷陪同新北市長侯友宜、交通局長鍾鳴時（左一）視察林口交流道改善工程，聽取高公局專案報告。（圖／記者林敬旻攝）



針對林口交流道改善計畫，新北市政府於109年7月23日、8月12日及8月31日多次發公文函請高速公路局應將地方多項建議併納入考量，且經高公局於8月17日函復，表示正在研議具體方案後，會再邀集地方政府共同研議。

不料，高速公路局在辦理「國道1號林口交流道改善工程委託規劃技術服務」案，僅針對林口A南出匝道立體化完成可行性評估，並已於8月逕為提報交通部，過程完全未與地方政府和民意討論，忽視地方建議深表遺憾。

立委洪孟楷致詞時直言，高公局明明有很多很好的場地可以開記者會、進行簡報，卻挑選一個大馬路邊、讓首長、民代曬太陽，質疑故意選擇這樣的場所，民代、媒體難耐高溫與周遭噪音，「問題就會少提一點」，如果真要好好討論，不該只是做做文章。

另外，洪孟楷辦公室從四月起，每週都向高公局要改善計畫資料，但接回覆「計畫11月才會出來」，但今天卻突襲式的公開，且已將可行性評估送至中央。洪孟楷表示，「為什麼中央民代連要個資料都要不到？」。

洪孟楷更當場向交通部長林佳龍表示，務必請高公局徹底檢討。中央民代不是要找麻煩，而是要幫中央跟地方一起解決問題。

會後，洪孟楷受訪表示，他親自出席過三次林口交流道改善工程協調會，最近一次是在6月底，但卻沒有聽到高公局提出這份計畫。他表示，可能高公局是求好心切，擔憂節外生枝，但是民代不是站在行政部門的對立面，而是希望地方交通改善，林口交流道因為跨區，比一般地方交通案更複雜。

洪孟楷批評，大家都無法接受這樣的評估方案，雖然有進步，但沒有一步到位、沒有充分溝通，但至少經過今日的反應後，林佳龍答應給予三個月溝通期。他呼籲，所謂的溝通，不是只開一次會，敷衍了事、做做文章，應要取得三方面共識才能推動。

洪孟楷強調，行政單位也不能只是閉門會議，再溝通過程中，至少地方與中央民意代表、市府專業單位知道計畫要做什麼，而非突然推出方案就要大家接受。

▲新北市長侯友宜、交通局長鍾鳴時視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

新北市交通局長鍾鳴時表示，高公局所提出的專案中，提報中央前完全沒有就新北市提出自林口區文化一路增設北入匝道、林口A交流道-五股北上路肩開放公車行駛、強化林口地區聯外道路等 3項建議回應，且未與地方政府和民意討論，忽視地方建議深表遺憾。

鍾鳴時表示，新北市政府於109年7月23日、8月12日及8月31日多次發公文函請高速公路局應將林口交流道改善地方建議併納入考量，且經高公局於8月17日函復，表示正在研議具體方案後，會再邀集地方政府共同研議。

不料，高速公路局在辦理「國道1號林口交流道改善工程委託規劃技術服務」案，僅針對林口A南出匝道立體化完成可行性評估，並已於8月逕為提報交通部，過程完全未與地方政府和民意討論，忽視地方建議深表遺憾。

▲侯友宜、鄭文燦陪同交通部長林佳龍視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）