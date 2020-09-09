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武漢學生8月後返宿　「寵物龜曬乾陽台」剩骨架…他淚崩裝罐收藏！

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▲▼林同學的烏龜經過8個月剩下骨架。（圖／翻攝抖音@Tricking1998）

▲林同學的烏龜經過8個月剩下骨架。（圖／翻攝抖音@Tricking1998下同）

記者陳亭伃／綜合報導

受到新冠疫情影響，最一開始爆發疫情的中國武漢，早早就實施限制令，如今政策逐漸放寬，日前一名學生睽違8個月後終於回到宿舍，未料卻發現自己的寵物烏龜已經剩下「骨骸」，讓她難過不已，但也引發網友討論：「為何當時不帶著烏龜走」。

根據英國《每日星報》報導，一名22歲就讀武漢學校的林姓學生（Lin Buxiu），在今年1月12日離開宿舍回到太原老家過寒假，原以為一個月後就會回到學校，卻沒想到碰到新冠疫情越來越嚴重，最後導致幾個月來都無法進入到武漢。

在離開前，林姓學生替飼養的烏龜留了些許的飼料與水，好度過原先計畫的一個月假期，未料因為返回學校的時間被延長，直到近日林姓學生回到宿舍時，發現心愛的烏龜已經剩下骨骸，散在地上，讓她感到相當難過。林姓學生表示，「當我回到房間時，發現我的烏龜已經死了，在陽台已經乾掉了，但誰能料到疫情爆發有8個月的時間無法返回學校」。

▲▼林同學的烏龜經過8個月剩下骨架。（圖／翻攝抖音@Tricking1998）

▲林同學決定將把烏龜骨骸收進玻璃瓶內。

林姓學生難過的表示，近期內不打算再購買烏龜來飼養，並且將把死去烏龜的骨骸裝起來，放在房間紀念。據悉這隻烏龜是透過網拍買來，原本應該可以活70年，但如今也成為了疫情下的犧牲者，只養了5個月就死亡。

不少網友看到，引發兩面評論，有人表示，「其實返鄉可以把烏龜帶回家，不用這樣丟著」、「其實蠻不負責任的，動物都需要照料」、「小烏龜這樣很可憐，希望你有能力再養」。

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