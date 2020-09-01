育達改名「普林思頓」僅收到1名小學生　教育局：1人也須正常上課

▲台北市私立育達高職今年6月更名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」。（圖／翻攝google map）

記者崔至雲／台北報導

台北市私立育達高職6月起更名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」，增設了國際高中、國際國中部以及國際小學部。不過，開學後發現，普林思頓國小部只有一名學生完成學費繳納的手續。對此，北市教育局主秘陳素慧表示，校方在9月底前都還可以繼續招收新生，但就算只有1名學生也需正常上課。

台北市教育局6月24日發函給各校，私立育達高職6月15日起正式更名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」，除了更改名稱以外，還會結合雙語教學，增設國際高中、國際國中部、國際小學部等，從109學年度開始招生，國中招收2班、國小招收3班，原先已入學的學生受教權、課程均不受影響。

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陳素慧說明，目前私立學校招生，教育局有訂定收班人數最高上限，以普林思頓為例，核定招生有3班、總人數不可超過90人，但沒有最低招生人數限定，所以如果家長已經繳費且辦理入學手續，校方就不須調配相關課程以及師資上課。

陳素慧進一步說明，目前教育局得知數字，普林思頓確實僅招收到1名學生，但在9月底之前，校方都還可以繼續招收新生，新生名冊則在9月底送交教育局。不過，僅招生到1名學生要如何開課？記者截稿前無法取得校長劉育仨回應。

