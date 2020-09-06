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年輕人有事就問Dcard大神！教授爬文看出「3大恐怖現象」震驚了

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▲▼36%美國大學生三餐不繼，學費,校園,國外,書籍。（圖／取自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

近年來網路論壇Dcrad火速崛起，深受年輕人歡迎，不過淡江大學全球發展學院院長包正豪就發現，上面存在幾種恐怖現象，儘管平台成為學生溝通的主要管道，「但每回爬文，還是讓我瞠目結舌。」

瀏覽Dcrad版面，不論事業、感情還是學業等，每天都有非常多網友分享各種疑難雜症。為了拉近與學生的距離，包正豪時不時就會上Dcard爬文，也從中發現不得不正視的問題。

請繼續往下閱讀...

他列舉出3種恐怖現象，首先是「粗俗」，包正豪解釋，「當然不是所有貼文，但真的很容易看到羞於出口的文字，這可能是因為匿名的關係。慎獨很難，所以沒人知道身分的時候，小惡魔出現很正常，所以頂多只能嘆氣跳過。」

第二種則是「抱怨」，舉凡食衣住行，生活上無處不能抱怨，而這一點他尚且能理解，「誰不抱怨，碎嘴是人性。這點大概是我老古板，總覺得都是屁大的事，不知道有什麼好問，要一連數十條回應討論某台冷氣不冷的問題。為什麼不直接找房東，要求處理呢？」

最後一種，也是他覺得最可怕的「無行動力」。包正豪表示，「詢問各種評價，包括教授上課是否點名，給分是否寬鬆，同學、室友生活素質，還有林林總總的學校行政業務等等問題，鋪天蓋地。」

▲Dcard受到大學生、年輕族群的喜愛。（圖／翻攝自Dcard）

▲Dcard受到大學生、年輕族群的喜愛。（圖／翻攝自Dcard）

他認為，學生剛開學時有疑問，在所難免，「但為什麼不針對問題去主動尋找答案？學分能否抵免，選課能否承認，宿舍房型如何等等問題，在Dcard上頭問，就是鍵盤打打，然後丟在那裡，等候不知道哪裡來的鬼，給你一些你也不知道真假的答覆，然後你還煞有介事地感激、回應。既然你都在Dcard上問了，為什麼不直接問系辦、學校行政單位？他們提供的答案，應該才是確定的。如果你按照Dcard的答案去做，萬一錯了，你要怪誰？

包正豪直言，一般無傷大雅的小事，問網路大神他沒意見，頂多吃飯踩雷，「但關係到學業的事，怎麼還是同樣處理方式，都不擔心自己被誤導嗎？無知者無懼，真是名言。」

對此，網友們紛紛回應，「現在的學生說話低俗、粗俗已是常態，如果家長有注意(偷看)過小孩的手機言談內容，絕對會嚇到，髒話是不間斷的」、「很有意思的分析」、「年少輕狂，無病呻吟，抒發壓力，抱求溫暖，驚世駭俗，也許面具下正常而合序？就當對青年學子的心靈邂逅，也許是構成無知的力量」、「真的心有戚戚焉，幸好我家沒有」、「認真的人就輸了，留言的人誰在跟你認真」。

 

＃Dcard這檔事 想要知道現在學生在想什麼，所以時不時會瀏覽Dcard的貼文。這個行為本身就是「接受事實」，承認Dcard等網路媒體是學生溝通的主要管道。即便如此，每回Dcard爬文，還是讓我瞠目結舌。 第一種恐怖是「粗俗」，當然不是...

包正豪發佈於 2020年9月4日 星期五

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