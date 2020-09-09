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印度軍控制楚舒勒山脊　少將作者：守住「關鍵點」就佔上風

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▲▼中印邊境的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度已搶占楚舒勒關鍵位置。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

中國與印度在8月底發生軍事衝突後，楚舒勒（Chushul）瞬間成為中印雙方爭奪的焦點。外媒分析，兩軍之所以執著於搶下楚舒勒這個地盤，是因為它得天獨厚的地理位置與地形優勢。

據《印度快報》分析，位於拉達克（Ladakh）東部、班公錯湖（Pangong Tso）以南的楚舒勒，有許多高山，海拔超過1.3萬英尺，距離中印邊境實際控制線（LAC）十分靠近，同時也是中印兩軍邊境人員的會晤點之一。這些優點讓楚舒勒可以成為戰役中極佳的戰術與後勤重要的部署中心

楚舒勒有一個寬廣的平原，佔據當地的國家可以在那裡部署包括坦克在內的機械化部隊。此外，它還有一個小機場與通往列城的公路，交通方便是他最大的優勢。

▲▼中印衝突楚舒勒（Chushul）位置。（圖／翻攝自Google地圖）

▲中印搶占的楚舒勒（Chushul）位置。（圖／翻攝自Google地圖）

印度軍隊現已控制楚舒勒的山脊。這讓他們能夠掌控中印兩側臨近分界點的區域，還能看清整個斯潘格爾峽谷（Spanggur gap）。在1962年的戰爭中，中國曾利用此處地形對印度展開攻擊。《1962：從山的另一邊看》的共同作者、陸軍少將德維維迪（Gen Dwivedi）指出，守住這片山脊將讓印度在軍事和戰略都佔上風，而且可以抗衡中國佔領班公錯北部的優勢。

楚舒勒是進入列城（Leh）的主要通道。為了在列城拓展新的貿易與業務，中國勢必要拿下楚舒勒的擁有權。在1962年中國對加爾萬河谷的攻擊中，解放軍曾準備攻擊楚舒勒機場與河谷，以便直接進入列城，不過行動最後宣告失敗。

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