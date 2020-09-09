澳情報部門搜查「中方駐澳記者住所」　環時：嚴重的政治事件　

▲澳情報部門搜查中方駐澳記者住所。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官媒《環球時報》9日報導指出，「近日，澳洲情報部門人員悍然突擊搜查中國駐澳媒體記者住所，長時間盤問記者，強行扣押記者電腦、手機等，並要求記者不得對外報導搜查情況。」報導還引述一位專家指控，是一起嚴重的政治事件！

專家表示，澳方以可能違反澳反干預法等「莫須有」的名義悍然侵犯中國在澳媒體記者和機構正當合法權益，嚴重干擾中澳正常交往和人文交流，毒化了兩國關係，是一起嚴重的政治事件。

報導還指控，澳洲在「新聞自由」上一直奉行雙重標準，甚至將黑手伸向本國媒體。報導梳理指出，2019年10月21日，澳洲主流媒體出現罕見大團結，頭版齊齊「開天窗」；澳主要報紙紛紛塗黑頭版文字，抗議政府的新聞限制措施。

此外，2019年6月5日，澳洲廣播公司悉尼總部和《每日電訊報》一名女記者住所遭警方「突襲」檢查；澳廣播公司此前報導澳軍特種部隊在阿富汗殺害平民涉戰爭罪；《每日電訊報》記者報導了澳政府試圖大規模監聽本國公民，外界普遍認為他們成為警方「突襲」目標是「因言獲罪」，事件引發澳新聞工作者集體抗議。

報導還表示，在過去約20年中，澳洲通過了60多個法條限制「新聞自由」；抗議者認為這威脅到調查新聞的開展，損害公眾知情權。

上述專家最後表示，「澳洲一向標榜其所謂『新聞自由』，本應尊重記者、保護他們的採訪報導權，現實卻大相徑庭，澳洲已急不可耐，親手撕下了自身所謂『新聞自由』的虛偽面紗，真面目暴露無遺。」

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