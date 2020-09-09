解放軍「大薙刀」打退印軍　公布「傘兵高原空降」影片秀肌肉！

▲解放軍公布高原跳傘影片，展現戰力。

記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境再爆衝突，印軍還開了45年來第一槍，局勢更趨緊張。似是為了展現戰力，大陸官媒《央視》8日晚間發布了一支西藏軍區特戰隊員在4000公尺高原進行跳傘的影片，強調特戰隊員除了是陸上猛虎、海上蛟龍，更是空降敵後的利刃尖刀。

《央視》指出，進行跳傘訓練時，每一名特戰隊員攜帶了25公斤的裝備，此次高原傘降，是首次在西藏區域以多機型編隊、分段編組等形式展開的低空傘降訓練，之後還將加入遠程機動空投、武裝跳傘等課目，提升部隊高原區域立體攻防、遠程滲透，以及縱深打擊等實戰訓練的水平。

▼解放軍特戰隊員揹著25公斤的裝備跳傘。（圖／翻攝微博）



西藏軍區某旅的指導員李洪也在影片中表示，這次的高原跳傘訓練，初步具備了空中突擊能力，下一步，還將組織高高原跳傘、武裝跳傘、多種傘型跳傘，真正錘煉部隊立體突擊，全域作戰的能力。

此外，推特近日也流傳一支中印士兵械鬥的影片，從中可以發現，解放軍佔有人數優勢，並配備了全罩式頭盔、防暴盾牌，以及自行改造的「大薙刀」；印軍則只配備了狼牙棒及簡單的防護，在鬥毆中被解放軍不斷逼退。

▼推特上流傳中印士兵在河谷械鬥的影片。