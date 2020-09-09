台南酒店3天鬧2回！警局僅21人「六都吊車尾」　基層嘆：沒兵怎打仗

▲台南市警方擴大臨檢特種場所。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

各地酒店常爆發衝突，其中台南市酒店集中的二分局轄區，同家酒店一個禮拜就發生3次鬥毆、糾紛事件，警力吃緊，尤其管理台南最繁華酒店區的二分局海安所僅編制21人，相比六都可說最後一名，管理金錢豹的台中六分局何安派出所就有66人。基層抱怨，台南警政沒預算、小所不整併，治安熱點警力無法達到有效運用，「沒兵怎麼打仗！」

▲警方先前到金錢豹稽查。（圖／記者白珈陽攝）

據《自由時報》報導，酒店興盛的區域讓警方最頭痛，要管理治安就必須盡可能補足警力，以快速、有效的應對突發狀況。譬如在酒店業盛行的台中，管理金錢豹的第六分局何安所編制有66人，而西屯所編制83人還是六都警力最高的警所。

但管轄台南最繁華酒店區的二分局，海安所編制僅21人，鄰近的中正派出所24人、長樂派出所20人，3所加起來還不到台中六分局何安派出所一間警所的警力，比較其它五都，二分局顯弱勢許多。

另外，有基層透露，海安所現有一人長期請病假，一人受訓，實際僅19人，光是排班就吃緊了，如何有能力再對治安做出什麼貢獻？遇到出狀況，分局只有無盡的檢討，也不向局本部爭取警力，長官壓榨基層後就升官了，這對治安沒有幫助。

局長詹永茂上任時則呼籲分局長應該要負起治安責任，但對於「兵少難打仗」的問題，市警二分局未提出補充警力或是警力配置的計畫，回應會依現有警力及狀況規劃各所勤務。

警察局指出，台南的民情較難接受派出所整併，如果有突發狀況及治安事件，接獲通報都會支援，不會發生警力不足的問題。