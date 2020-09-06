殘虐討債1死1殘！中警聲明5煞未強擄　金錢豹：無異狀會配合調查

▲金錢豹酒店堵人擄殺1死1傷，警方依殺人等罪送辦5人。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者白珈陽、李忠憲／台中報導

台中市南屯區金錢豹系列酒店「天上人間」4日凌晨有2名廖姓男子才步出店外，即遭黃姓主嫌等5名男子疑因50萬元的債務糾紛，開車將2人載至南投縣水里鄉一處民宅，以棍棒、熱熔膠條等工具凌虐18小時，造成1死1重傷。對此，台中市警局強調，2名被害者與嫌犯等人認識，是「被請上車，並非強擄」。

酒店幹部指出，當日店內沒有發生酒客鬥毆、鬧事等情形，也沒看到有人從店門口被押上車，若有發生類似情事一定會馬上通報轄區警方，但當晚確實無異狀，之後將會配合警方調查。

南投縣集集警分局調查，5日晚間10時許接獲台中市警局報案，稱南投縣水里鄉一處民宅內，有人遭棍棒毆打致死，遂派遣水里分駐所及偵查隊前往，到場發現1名全身赤裸且傷痕累累的廖男（28歲）躺在屋內，已明顯死亡；屋內另有黃、徐、吳姓等3名嫌犯在場。至於另一名廖姓男子（28歲），同樣被打得全身是傷，四肢除左腳外皆有骨折情形，被另2名羅姓及陳姓嫌犯開車載至台中榮總救治，而這2名嫌犯將廖男送抵醫院後，隨即向台中警方自首，案件因此曝光。

2名廖男自酒店離開時約在4日凌晨2、3時，被押上車載至水里民宅後，黃嫌等5人從同日凌晨近4時，以木棍、球棒、熱熔膠等工具，持續凌虐2人約18小時，直至昨日晚間約10時許，發現其中1人已無呼吸心跳才罷手。黃嫌向警方供稱，死者找他一起做生意，請他投資50萬元，未料對方不但不分紅，還一直避不見面，他遂找了4名友人前往酒店將人押走，想給對方教訓，豈知不小心出手太重，他也十分懊悔。

▲2名廖姓男子4日凌晨步出店外，被黃嫌等5人載至水里一處民宅凌虐，造成1死1重傷。（圖／記者白珈陽攝）

對此，台中市警局強調，根據初步調查，黃嫌等5人與2名被害人彼此認識，「嫌犯是要求被害人上車一同前往，目前無任何證據顯示被押走或擄走，也可能是騙上車再載到山上，而起衝突的地點是在南投」，金錢豹經理指出，在店內和停車場的部分並未發生衝突也沒有目擊者發現異狀，將會全力配合調查。

警方表示，黃等5人詢問後，依殺人、傷害、妨害自由等罪嫌移送南投地檢署偵辦，並將持續釐清犯案動機。

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