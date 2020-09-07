KTV發生酒客滋事　南警二分局長帶隊臨檢強勢執法

▲台南市警二分局長王森瑒，親自率員擴大臨檢特種場所，威力掃蕩打擊不法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局轄內KTV發生酒客肢體衝突事件，影響民眾治安觀感，市警二分局連續編排擴大臨檢、威力掃蕩，打擊不法，決不容許滋事的酒店、KTV等特定營業場所成為治安破口，更不容暴力發生。

市警二分局7日凌晨1時許，由二分局長王森瑒親自帶隊，率領兩位副分局長、保民組、行政組、偵查隊及派出所警力計21名，針對滋事之KTV執行臨檢掃蕩，計查獲業者容留未滿18歲少年5人在內逗留，依違反社會秩序維護法裁處；另查獲出入視聽歌唱場所未戴口罩者8人(含上述少年5人)，依規定函請台南市業管權責機關衛生局卓處。二分局另函請市府啓動聯合稽查小組，針對該場所加強稽查。

市警二分局表示，將持續針對易滋事KTV場所，實施守望及密集臨檢，強力檢肅不法，展現警方嚴正執法決心，以保障民眾安居樂業、提供優質生活環境。

市警二分局長王森瑒強調，市民對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任！警二分局將持續積極掃蕩臨檢，並針對聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，快速打擊、強勢執法。並嚴正告誡業者做好自主管理，及強化聚眾滋事預防措施，業者若未能有效配合約制，警方將結合市府相關局處採行聯合稽查及第三方警政作為，從嚴從重裁處。

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