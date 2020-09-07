金錢豹2男遭擄殺！　高大成曝死者「連續被虐1hr」：白道慣用法

▲金錢豹2名廖姓男子遭擄虐，一死一重傷，法醫高大成研判，死者生前被連續虐打1小時以上。（圖／東森新聞）

記者李忠憲、陳韻如／南投報導

台中4日凌晨發生一起擄人虐殺案件，2名廖姓男剛踏出金錢豹就遭到以黃嫌為首的5名惡煞擄走，並帶往南投縣水里鄉山區一處2層樓民宅內拘禁、痛毆，其中一名廖姓男子被打到全身有72%的大面積皮下嚴重出血，後因低血溶性休克致死，而另名廖男則重傷送醫。對此，法醫高大成表示，此手法是白道專用的刑求手法，目的應是逼對方服從，而現在法醫手要釐清應是犯嫌是否有殺人犯意。

據了解，廖男與黃嫌是多年好友，但疑似有金錢糾紛，黃嫌憤而於4日找來另外4名同夥前往台中堵人，凌晨時分見到廖男與另名廖姓好友走出金錢豹，隨即將人擄走，並載往水里鄉山區內的民宅以棍棒狂毆，其中一人當場被活活打死，且屍體被發現時還全身赤裸，明顯已死亡多時；另名廖男同樣遭到虐打，且傷勢也相當嚴重，目前仍在醫院搶救中。

▲金錢豹酒店堵人擄殺1死1傷，5名犯嫌遭法官裁准羈押禁見。（圖／記者李忠憲翻攝）

稍早，死者驗屍結果出爐，死者身體並無骨折，但全身有百分之72的大面積皮下嚴重出血，且因低血容性休克致死。

對此，法醫高大成接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，死者幾乎全身瘀青，但卻沒有骨折，這是白道過去的慣用手法。他表示，過去白道在逼供時，會以厚厚的電話簿或是棉被遮擋要毆打的部位後才下手，以此避免過重的傷勢，但又能達到逼供效果。而由於死者被尋獲時全身赤裸，對此高大成直言，這是犯嫌為了查看自己毆打的成果，才將死者全身脫光。

高大成提到，即便遭毆打時有被厚物包裹，但因毆打的力道重，會造成振動，導致肌肉、皮下出血，最後因血小板不足，出現低血溶性休克致死。高大成研判，死者生前一定連續遭虐1、2小時，接著陷入昏迷，直到昏迷1、2小時後斷氣。

高大成提出建議，未來必須進一步檢查死者是否有腦水腫或肺水腫的情況，若是死者腦部重量超過正常值1350公克的100公克以上，就可能是被打到腦水腫，而若是肺部重量超過正常值800公克的400公克以上，則可能是遭到摀住口鼻窒息，而此時，就能判定犯嫌是否有殺人犯意，或是過失殺人。

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