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創新教育！「反毒電競大賽」吸引萬名青少年　提高學習樂趣

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▲▼「反毒電競大賽」中，林口國中為國中組最大贏家。（圖／國泰人壽提供）

▲「反毒電競大賽」中，林口國中為國中組最大贏家。（圖／國泰人壽提供，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

毒品、藥物樣貌多變，為了讓青少年從「識毒」進而「拒毒」，今年暑假舉辦的「反毒電競大賽」，吸引了超過1萬名國中小學生報名參與，為反毒教育創下新的里程碑。

根據教育部所公布「學生非法藥物使用行為調查」，大麻、笑氣佔據青少年使用非法藥物前二名，一顆顆糖果、派對中氣球，竟成為校園中最夯的毒品！

請繼續往下閱讀...

這些「軟毒品」不同於過去民眾所熟知的安非他命、海洛英，由於標榜「很安全」、「很潮」、「吸食後不會上癮」，因此讓青少年忽視對身體的危害和成癮性。直擊校園現場毒品，偽裝高難以及時發現。

而然，為徹底解決校園毒品問題，國泰人壽為國中小學童量身訂做反毒遊戲學習平台，透過線上資料庫的擴張，讓教育毒品知識突破過去地理、經費限制，讓反毒電競的推廣發揮最大效益。

值得注意的是，此次全國「反毒電競大賽」中，新北市林口國中囊括3個獎項，為國中組最大贏家。林口國中校長徐淑芬針對現今國中學子觀察表示，「孩子們從小就是數位原住民，在資訊爆炸的時代，往往無法辨別哪些網路上的資訊是有用且正確的，與其一味地限制孩子們使用3C與網路，不如教導正確的使用方式及資訊接觸的內容。」

▲▼「反毒電競大賽」中，林口國中為國中組最大贏家。（圖／國泰人壽提供）

徐淑芬續指，當初校方參與「反毒電競」契機，源自於想嘗試新的反毒教育溝通，「沒想到透過遊戲化學習，竟大幅提升孩子們主動學習的意願」。

長期致力於遊戲化學習的PaGamO創辦人葉丙成教授指出，反毒議題相較於其他話題更嚴肅，家長難以在平日聊天中提起，擔心反而會勾起孩子的好奇心。若由學校跟師長來告誡孩子不要碰毒品，又淪為說教，引起反彈。以他多年觀察學校教育的經驗認為，溝通反毒議題需要用沒有壓力但又能吸引孩子們注意力的切入點，讓他們主動想了解更多毒品造成的危害。

獲得反毒電競大賽6年級總冠軍的文德國小林胤甫老師分享，「因為反毒電競賽的關係，孩子遇到不會的題目會主動詢問爸媽，這不僅提高孩子主動學習的動機及樂趣，也意外地達到親子共同學習反毒知識的效果。」

首次舉辦反毒電競賽事的國泰人壽，投入反毒教育即將邁入第4年。副總張殷壽談到當初為何有這樣的發想，他興奮地說到，「以線上反毒電競作為工具，再加上6,000名國泰志工入校宣傳，這種結合數位學習平台與國泰志工力量的創新模式，不但可以讓學子對反毒有更多認識、進而遠離毒品，而且還能真正發揮國泰『What if We Could』的精神。」

張殷壽表示，這次的合作大幅提高反毒教育的廣度，除了全台22縣市都有學生報名外，國泰志工更前進馬祖、綠島等離島推廣，除了將反毒知識扎根外，更能有效地推廣到所有學子。

針對未來反毒教育的展望，張殷壽提到，永續是國泰人壽的DNA，未來也將發揮社會影響力，希望拋磚引玉讓更多企業或組織一起共同加入反毒宣導、共襄盛舉。跳脫過往制式的反毒宣導形式，讓學子從「識毒」進而「拒毒」，為社會帶來更大迴響，朝『永續保險的領航者，用心守護家的幸福』的願景持續邁進。

▲▼「反毒電競大賽」中，林口國中為國中組最大贏家。（圖／國泰人壽提供）

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