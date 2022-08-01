台南反毒暨交安宣導音樂會7日登場　邀請具俊曄及重量級歌手共同參與

▲「搖擺一夏 2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」，8月7日週日晚間，於市府永華市政中心西側廣場登場，具俊曄及重量級歌手共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



由台南市政府主辦的「搖擺一夏 2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」，將於8月7日週日晚間，於市府永華市政中心西側廣場登場，當天卡司包含「國民姐夫」具俊曄(DJ KOO)、本土天團玖壹壹、人氣偶像高爾宣、率性女聲閻奕格、神秘系女歌手壞特 ?te、潮流新人黃瑋昕等重量級歌手和街舞團體輪番上陣。

市長黃偉哲表示，市府要跳脫以往制式化的宣導，邀請著名歌手，以精彩的表演來喚起民眾對「反毒品」，以及對「交通安全」的重視，黃偉哲邀請大家趁著暑假期間，疫情趨緩之際，一起來聽歌，舒展身心的同時，也建立正確反毒和道路安全觀念。



市長黃偉哲表示，為讓宣導活動更活潑，更加引起年輕人共鳴，市府將表演活動與反毒、道安宣導做結合，希望集結台南的大小朋友，以愉悅的心情學習正確的安全知識。



黃偉哲說，未來台南市也會多多舉辦健康正向的活動，希望將年輕朋友們所喜愛且關心的事情，與政府的宣導主題做結合，讓宣導成效更提升。



教育局表示，近年國中小校園發現學生藥物濫用個案逐年下降，自2016年112案至2022年6月已降至3案，同時2019至2022年連續4年為個位數，顯見台南市校園毒品防制成效良好。此外，台南市校園反毒方案也是全國標竿，在教育部2021年度「防制學生藥物濫用」績優教育單位選拔中，共有下營國中及後壁國中等 2 校獲獎，推動成果深獲中央肯定。





交通局也表示，18-24歲年輕機車騎士，為發生交通事故的高風險族群，約佔機車事故3成，肇因主要為未注意前車狀況、未依規定讓車、未依規定減速等，盼透過音樂會，呼籲機車駕駛人避免不當駕駛行為，尤其騎乘機車務必戴安全帽，以及安全帽的正確配戴方式，也會在當天加強宣導，讓交通安全的工作更加紮根。



搖擺一夏 2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會，將於8月7日週日晚間18時30分起，於永華市政中心西側廣場登場，現場首由街舞表演揭開序幕，並安排重量級卡司接續表演。



市府新聞處表示，此場音樂會，也是具俊曄首次參與國內的公益活動，長約40分鐘的表演，勢必給予台南市民全新感受，歡迎民眾提前卡位，一同來共襄盛舉。更多活動資訊可上台南市政府網站及台南TODAY臉書查詢。