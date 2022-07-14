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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保提前入監助毒品犯出監不再犯

▲▼法律雲專訪台高檢檢察長張斗輝。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高檢署檢察長張斗輝兼任更保總會董事長，積極協助毒品更生人融入社會。（圖／記者吳銘峯攝）

高檢署檢察長張斗輝兼任更保總會董事長以來，相當重視毒品更生人的輔導，因為毒品犯罪不但是治安的重要議題，也衍生出其他類型的犯罪，危害家庭及社會，影響層面極大。更保配合行政院「新世代反毒策略行動綱領」，透過公私協力，積極協助毒品施用者融入社會，達到減少再犯。

為了解受刑人出監後的需求，更保提前入監進行轉銜服務，並確認個案意願後，由個案管理師進行3至6次的訪談，建立信任關係，並擬定出監後之處遇計畫，從入監至出監一路陪伴，給予更生人復歸社會的力量。

更生人回到社區，個案管理師按月到更生人住所地親訪，陪伴關懷並積極輔導，視更生人需求提供就業、就學、就醫、租屋補助、心理諮商、戒癮安置等服務，協助更生人有正常的生活及穩定的工作，徹底遠離毒海，降低再犯可能性（自民國111年1月至6月為止，更保已服務3,447位毒品更生人）。

在「強化毒品犯更生保護及社區處遇資源計畫」長期計畫中，為了提升服務效能，除了加強在職訓練外，也會評估明年個案管理師員額的增加，以因應更生人所需，並適時調整服務內容，提升服務的質與量，降低毒品人口再犯，達成延緩復發、增進社會復歸的目標。（本文轉載自臺灣更生保護會《2022年7月甦活人生電子報》

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