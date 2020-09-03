4歲女童遺體遭埋南投！生母有「買東西祭拜」　棄屍兇嫌：她在廁所溺斃

▲4歲女童遺體被埋南投山區。（圖／記者白珈陽攝）



記者邱茀濱／綜合報導

台中4歲女童疑遭凌虐致死，屍體更被埋在南投名間鄉。經警方偵訊，目前依殺人、棄屍罪將29歲彭姓生母、37歲陳姓前男友及蔡姓友人等3人送辦。檢警表示，彭女不願透露女兒死因，說詞避重就輕，僅說有買東西祭拜過，而陳嫌則否認虐殺，只說看到女童時已在廁所溺斃，並有棄屍行為。

據了解，女童平時由外婆照顧，6月中旬被媽媽帶到陳姓前男友大里的家中，孰料，當媽媽準備接回女兒時，卻發現女兒不見蹤影，於是焦急的趕緊報警。

警方循線找到陳男後，矢口否認施暴殺害女童，而且屍體已被他帶到名間鄉的老家附近埋沒。警方認為彭女、陳嫌涉有重嫌，因此將他們帶回偵訊。另一名蔡姓友人也疑似涉案，被列為第三嫌疑人，3人被依殺人、棄屍罪送辦。

據《自由時報》報導，檢警表示，彭女僅表示知道女兒死亡，並由陳嫌載去棄屍，但強調曾有買東西去祭拜過，並未吐露更多案情。而陳嫌也否認虐殺女童，供稱看到對方時已在廁所溺斃，僅承認有棄屍行為。

現場勘驗，女童遺體埋葬約2個月，身上無明顯外傷，但有瘀情，被黑色塑膠袋包裹好幾層，未變乾屍，確切死因有待解剖釐清。

▲南投女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）



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