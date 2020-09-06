馬上測馬上罰！蘆洲警夜攔254輛改裝噪音車　今年取締近5000件

▲蘆洲警方在成蘆橋下進行噪音改裝車輛攔查。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

改裝車夜間呼嘯而過，不僅造成嚴重噪音擾人，對於交通安全亦形成危害。為杜絕夜間改裝車輛擾民，新北市蘆洲分局配合環保局出擊，利用夜間時段共同在蘆洲區成蘆橋下執行噪音、改裝車輛暨酒後駕車聯合稽查，5日晚間2小時共檢驗254輛改裝車輛，查獲15輛不合格，並立即開罰，實現「馬上測、馬上罰」，以維護社區安寧及交通安全。

警方指出，為有效防制改裝噪音車輛擾民，蘆洲警未來將持續配合本市環保局及監理所不定期在轄內各個重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，設置稽查點規劃攔檢勤務，統計自本109年1月起至今已經攔查4828件改裝噪音車輛通報環保局。

▼2小時內警方攔了254輛改裝車輛。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方強調，依「噪音管制法」第28條規定，經檢驗不符合管制標準者，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰；另同時可能觸犯「道路交通管理處罰條例」第16條規定，汽車除頭燈外之燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全，可處所有人900元以上1800元以下罰鍰。

蘆洲警方表示，噪音改裝車已然是全民公害，請駕駛人不要隨意改裝機汽車製造噪音，妨礙其他市民安寧，害人又害己，將針對轄內各區、各重要路段及改裝車易聚集熱點，與環保局、警察局與監理站持續設置攔檢點進行稽查取締，還給市民安心、寧靜的生活品質。

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