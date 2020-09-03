4歲女童遺體埋南投山區！媽疑夥同男友虐死「曾買東西祭拜」

記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

台中市大里區4歲女童遭凌虐致死，棄屍南投市名間鄉。由於29歲彭姓生母、37歲陳姓同居人涉有重嫌，被帶回偵訊。不過，另一名友人也疑似涉案，被列為第三嫌疑人，3人依殺人、棄屍罪送辦。

彭姓女童平時由外婆照顧，6月中旬被生母帶到陳嫌大里租屋處。到了7月，外婆找不到母女倆，又遲遲聯絡不到人，到台中北屯派出所報案失蹤，不料7月6日彭女突然現身，卻未能清楚交代女兒去向，引起懷疑。

由於女童行蹤不明，疑遭不測。南投地檢署8月底指揮警方專案調查，發現彭女與陳男涉嫌重大，因此拘提2人。起初2人說詞避重就輕，經警方偵訊，3日突破心防，在名間鄉發現女童遺體，後續將報警檢方相驗，釐清死因。

▲女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇壞「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）

據悉，彭女與前夫育有2子，大兒子10歲，小女兒4歲，但她生性愛玩、交友情況複雜，將女童帶至陳嫌台中租屋處後就跑出去玩，連陳嫌也不清楚去向。不過，彭女已是前女友，陳嫌正與另一名女子同居，目前現任女友已被列為證人。

現場勘驗，女童遺體埋葬約2個月，身上無明顯外傷，但有瘀情，被黑色塑膠袋包裹好幾層，未變乾屍，確切死因有待解剖釐清。對此，陳嫌坦承棄屍，但對彭姓女童死因，始終否認與自己有關。

至於彭女，曾買東西祭拜女兒，但未吐露更多案情，尚待進一步釐清。

▲彭母、陳姓前男友及另一名友人，訊後被依殺人、棄屍罪移送。（圖／記者白珈陽攝）