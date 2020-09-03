靈牌猛晃顯靈！南投4歲女童遭虐死埋深山　恩主公帶路引正義哥揭露

▲愛心正義哥徐亦循著恩主公靈牌的感應，發現女童正在殯儀館內相驗。（合成圖／翻攝自愛心正義哥徐奕臉書）



記者陳豐德／南投報導

南投4歲女童疑遭媽媽的陳姓男友殺害後，被埋屍在八卦山區的老家旁空地，檢警帶著埋屍處找尋屍體時，長期關注虐童案件的「正義哥」徐奕正在用餐，身上掛的恩主公靈牌突然猛烈搖動，他依循感應前往殯儀館，這才發現檢警在裏頭驗女童屍首；對此正義哥表示「是恩主公想替女童申冤！」，正值農曆七月期間，也讓外界有眾多聯想。

遭虐死的女童是9月2日出生，原本準備開開心心地過5歲生日，沒想到卻遭到毒手殺害，埋在八卦山區空地。徐奕表示身上掛著的恩主公靈牌時常會有感應，強調「已經不是第一次有靈異現象」，當下他原本在嘉義用餐，感應到晃動後直覺要去南投殯儀館，到了現場才發現原來是女童案正在進行遺體相驗程序，當時新聞都還未曝光。

比對恩主公靈牌晃動的時間，徐奕研判正是檢警挖出女童的時候，他也在臉書寫下「恩主公帶路說南投虐童小孩死亡案件真的有」，而事後似乎還打算到警局堵陳男，但陳男已先一步被移送。

整起案件檢警研判是遭母親同居人嗑藥虐死，當警方循線找到陳姓男友時，他卻向警方稱女童已經死亡，且被他帶回他名間鄉的老家附近埋屍。警方3日上午10時許帶著陳男回到埋屍地點挖掘，而將女童屍體挖出後，女童已變成一具乾屍，而稍早，陳男也被警方依法移送南投地檢署。

▼ 涉嫌虐死女童埋屍的陳姓嫌犯。（圖／記者鄧木卿翻攝）



▼南投女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）



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