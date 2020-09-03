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范雲控陳雪生「肚子頂三次」至今不道歉　律師還拒絕出席法院調解

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▲▼民進黨立委范雲召開跨界集結打造反性騷防線記者會 吳思瑤 賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委范雲召開「跨界集結打造反性騷防線 #WeAreOne」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委范雲日前指控，自己遭國民黨立委陳雪生「用肚子頂三次」性騷擾，卻被對方回擊「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」，並於7月20日赴台北地方法院提告，盼改革羞辱被害者的性騷擾文化。對此，范雲3日表示，陳雪生至今仍沒有向她道歉，其委任律師更拒絕出席法院召開的調解會，她也將提出《性別工作平等法》修正草案，改變性別不平等的文化。

民進黨立委范雲、吳思瑤、賴品妤3日上午於立法院召開「跨界集結打造反性騷防線 #WeAreOne」記者會，並邀請國際奧會與聯合國婦女署女性與運動世界獎得主劉柏君、台灣女建築家學會理事長許麗玉、臺北市醫師職業工會會員代表郭伃婷、女性主義倡議者周芷萱、台中市議員賴佳微等人出席。

▲▼立法院臨時會院會 監察委員資格審查 朝野搶占主席台 陳雪生 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲范雲控訴遭陳雪生「用肚子頂三下」。（圖／記者屠惠剛攝）

范雲表示，在今年7月的議場肢體衝突中，自己遭受到同為同事的陳雪生性騷擾，之後還受到國民黨立委的嘲諷、謾罵與容貌羞辱，儘管她已經提出告訴，但陳雪生至今仍沒有親自道歉，「連律師代表在第一次調解都不願意出席」。

范雲指出，過程中有越來越多陳情人向她聯絡，表示在社運、醫療、體育、建築等各個領域受到性艘擾，她認為台灣女性與性別平等的力量應該有更積極的作為，希望改變各個專業領域上的文化。

范雲認為，自己與陳雪生同樣身為立法委員，卻還可以受到如此待遇，「如果地位上比較低的人就會遇到權勢性騷擾」，可能因為怕失去工作而不敢說出口，因為各個領域都存在派系與權力的不對等。

▲▼民進黨立委范雲召開跨界集結打造反性騷防線記者會 吳思瑤 賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委范雲召開「跨界集結打造反性騷防線 #WeAreOne」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

范雲也說，她將提出《性別工作平等法》的修正草案，明定雇主不得對申訴或協助申訴及作證的勞工進行任何報復或不利待遇，並應立即採取明確的糾正、補救及懲戒措施，遏阻持續出現的「隱匿、包庇及不平等文化」。

針對職場性騷擾的問題，范雲與吳思瑤、賴品妤將陸續就體育、建築、Cosplay、醫療、國軍、演藝、政治、社運等領域舉辦系列沙龍，匯集眾人的力量改革各領域。范雲呼籲，今天各界代表站出來只是第一步，重點是要各界、每個人的共同關注及響應，盼大家能多多參與後續的沙龍，並於生活中開始推動改革。

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