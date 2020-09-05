女下屬勾上主管！他車內激情狂討：親奶奶…老公一聽「臭ㄇㄇ」綠炸

▲桃園市黃姓男子與下屬王姓人妻有婚外情遭王女先生提告，法院從行車紀錄器勘查「我要親奶奶、你早上吸過了」等對話，判定黃男應賠償12萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子在某公司擔任主管職，卻與下屬王姓女子產生曖昧情愫，去年10月間2人同車時有逾矩親密行為，王女的丈夫察覺妻子異狀後提告，痛批黃男破壞家庭提告求償；桃園地院勘查黃男轎車行車紀錄器，查出2人曾有「我要親奶奶、你早上吸過了」等鹹濕對話，法官判定2人確有親密關係，黃男有侵害王女之夫配偶權，判賠12萬元，本案還可上訴。

王女的羅姓主張，黃男明知王姓人妻已婚，卻利用同事與上下屬關係積極追求示愛，兩人維持親密關係，已嚴重破壞其配偶權，造成其精神上莫大痛苦，對黃男求償精神撫慰金60萬元。

黃男偵訊時坦承，去年10月3日晚間與王女桃園市蘆竹區車上有親吻與肢體接觸，但對方請求賠償情節過誇，金額亦屬過高，應予酌減等語。

桃園地院民事庭法官勘驗黃男行車記錄器，發現兩人有鹹濕對話包括「我說親親是親奶奶」，王女回「不要、你昨天親完回去跟我說臭ㄇㄇ」，黃再說「我是消費者，我都沒嫌臭ㄇㄇ 」，王女又回「沒禮貌，氣死我了，你早上已經吸過了…」等語，足認2人確有親吻、肢體接觸等親密舉動。

法官審酌，王女丈夫羅男求償有據，認定黃男確實破壞其婚姻，依據雙方職業、學歷、收入與侵權情節等，導致羅南與王姓妻子洽談離婚事宜，判處黃男應賠償12萬元，本案還可上訴。

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