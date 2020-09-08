「抵制花木蘭根本道德綁架！」他傻眼發文...鄉民2關鍵反酸爆

▲《花木蘭》在台票房不俗。（圖／迪士尼提供）

記者周亭瑋／綜合報導

迪士尼真人電影《花木蘭》4日上映，話題不斷，就有網友今傻眼發文，「台灣人為什麼要抵制花木蘭？」一席話再度引爆議論，不少人反酸，「誰抵制了，本來就不會去看。」

關於新上映的《花木蘭》，一名網友在PTT吐露內心話，「那個啊，我就不懂了，聲援港警又怎樣，港警又不是在搞台灣人，到底關台灣人什麼事呀？看個電影還要被道德綁架。」

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事實上，電影在台上映首日，就開出260萬佳績，拿下第二名，而全台首周票房累積約3400萬，登上新片票房冠軍。不少鄉民直呼，「哪有抵制，票房超好」、「沒人抵制啊，票房冠軍欸」、「抵制的是本來就不會去看的，又不是大家都參與抵制，不看的就不看，要看的就去看，誰也沒改變誰」、「抵制到票房第一？笑死」。

▲由大陸女星劉亦菲主演。（圖／迪士尼提供）

不過，許多人也吐槽，「實際上就爛片，中國人都罵爆了」、「拿掉木須龍不能忍」、「美國的電影，為何要抵制」、「不用抵制，市場機制就穩輸了」。

另外，雖然大陸11日才上映，不過知名電影評分網站「豆瓣電影」上已出現不少評價，從前幾名評論中能看到，許多大陸網友似乎對真人版《花木蘭》感到失望，直呼「劇情渙散、表演僵硬，打戲還是10幾年前國產古裝劇的水平」、「我20年迪士尼腦殘粉也有被腦殘到，槽點實在多」等，差評比例高達68%。

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