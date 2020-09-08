陳學聖：國民黨對故宮國寶若無立場　後代恐誤認從台灣地底挖的

▲前國民黨立委陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨代表陳麗旭不滿黨產被凍結，面臨財務困難，在6日全代會上提議將故宮國寶與門票收入納入國民黨，遭黨產會批「國寶不是黨寶」，屬於全體國民。對此，前國民黨立委陳學聖8日在臉書回應，國民黨為保護故宮國寶，早在中日抗戰前已四處遷徙，過程中沒損毀、占為己有，這不是國民黨的功勞，難道還是誰的功勞？」他也表示，若國民黨連故宮國寶都不敢有立場，或許百年後，台灣後代還會以為故宮國寶是從台灣地底考古挖掘出來的。

「故宮國寶是國家的，但怎麼來的？」陳學聖質疑，雖然國民黨代表在全代會的發言，主張故宮門票歸國民黨，引來一番圍剿，但對於故宮國寶怎麼來的，國民黨不能沒有立場？

他指出，簡單就說一點，很清楚，故宮國寶不是從北京紫禁城直接坐飛機來到台灣，「早在中日抗戰前夕，為了保護故宮國寶安全，就已經開始大江南北四處遷徙的辛苦歷程」，這中間沒有毀損，沒有被據為己有，更因為有軍隊保護，這些國寶才沒有流落他方，「這不是國民黨的功勞，難道還是誰的功勞？」

陳學聖強調，中華民國國軍是1946年才成立，不管你喜不喜歡，之前就是黨軍，就是國民黨的部隊，就像一個有信譽的鑣局在護寶，沒收一毛錢，沒捲貨潛逃，更沒讓國寶跑到東京美術館，這就是歷史。

陳學聖提到，「所以我曾經在教委會質詢時，建議促轉會要談『轉型正義』，就到故宮來談」，兩蔣、國民黨對台灣是有過，但難道沒有功嗎？要談，就功過並提，一起談。

他文末表示，若國民黨連故宮國寶都不敢有立場，或許百年後，台灣的後代還會以為故宮國寶是從台灣地底考古挖掘出來的，「希望這不要變成是笑話」。

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