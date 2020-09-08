「BTA才是台灣農民最大夢魘」　國民黨要求台美簽訂先送立院審查

▲國民黨團「台美貿易談判 蔡英文未談先跪 台灣農業剉勒等！」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文上月宣布將開放含萊劑美豬、30個月以上美牛進口，國民黨團8日召開記者會，書記長鄭麗文痛批，美豬只是敲門磚，後面的BTA才是更大的陷阱，將是台灣農民最大夢魘，要求政府依法舉辦諮詢座談會或公聽會，聽取利害關係人與學者專家之意見，並向立法院說明相關進展。

鄭麗文痛批，蔡英文憑一個人的意志，宣布明年元月1日開放含有萊劑的美豬進口，迴避掉評估報告、公聽會、國會監督，「美豬只是敲門磚，後面的BTA才是更大的陷阱，是農民更大的夢魘」。民進黨政府從上到下，洋洋得意不斷對台灣宣傳BTA，居心何在？

鄭麗文表示，在蔡英文宣布美豬之後，從上到下的政府官員，包括行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花無時無刻宣傳BTA的「好處」，而所謂的BTA，實際上是美國川普政府為了要縮減貿易逆差，與單一國家或地區所簽訂的貿易協定，美中貿易戰就是在減少美國貿易逆差的前提下，美國要求中國大陸開放更多的市場，購買更多的美國貨物，是美國為了解決、平衡對外貿易逆差問題的產物，完全就是看著美國獅子大開口、敞開大門、長驅直入，台灣將面臨毫無談判、討價還價的餘地。

鄭麗文要求，蔡政府必須遵循《條約締結法》第6條、《條約締結法實行細則》第4條內容，「主辦機關於條約草案內容獲致協議前，得就談判之方針、原則及可能爭議事項，適時向立法院說明並向立法院相關委員會報告」，以及「就可能爭議、產業影響及民眾關心等事項，向產業代表或利害關係人說明溝通，宜舉行諮詢座談會或公聽會等方式，聽取利害關係人與學者專家之意見；並應適時向立法院說明相關進展。」不要再逃避人民與國會的監督。

立委葉毓蘭則表示，蔡政府現在是最大的詐騙犯罪集團，衛福部長陳時中可以把萊劑殘留量的單位，從PPm唬弄成PPb：經濟部長王美花可以把BTA混淆為FTA。葉毓蘭指出，當年台灣加入WTO之後，曾付出慘痛代價，當時有白米炸彈客楊儒門，抗議白米進口殘害農民，當時的政府沒有做好損害評估、以激烈手段喚起政府關心農民的收益。

葉毓蘭形容，蔡英文要和美國簽訂的BTA，根本就是「霸凌條約」 (Bully Taiwan Agreement)，蔡英文面對完全以商業利益考量的川普政府，在比實力的談判桌上，我們到底還要付出多少代價？