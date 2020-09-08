王金平、李乾龍赴「海峽論壇」　陸委會：不需政府許可

▲國民黨主席江啟臣決定派代表團出席海峽論壇，由王金平擔任團長。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

國民黨今日發布新聞稿，確定派代表團出席第十二屆「海峽論壇」，由前立法院長王金平、黨秘書長李乾龍率團赴福建省廈門市與會。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正受訪表示，本次相關人員，應不需要政府許可才能赴陸，但我方仍需再次提醒，國人從事兩岸交流應注意相關條例和法律規範。

邱垂正補充，陸委會稍晚將發表聲明新聞稿，就國民黨海峽論壇代表團一事闡述立場。

▲陸委會強調政府支持不設前提、對等尊嚴的兩岸交流。（圖／記者陳政錄攝）

國民黨指出，第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨江啟臣主席決定派代表團出席，敦請立法院前院長王金平先生擔任國民黨代表團團長，並由國民黨秘書長李乾龍先生擔任副團長。

國民黨表示，始自於2009年的「海峽論壇」，在兩岸交流具有指標意義，是促進兩岸人民相互了解的重要場合。今年各項兩岸交流陸續停辦，「海峽論壇」更形重要。既然兩岸官方管道中斷，國民黨更需扛起重擔，在「海峽論壇」為台灣繁榮發聲，為兩岸和平努力，希望透過溝通對話能化解歧見。

對於國人參與海峽論壇，陸委會日前曾以政策說明方式，發表四大官方立場，並提醒赴陸交流人士返台需嚴守防疫隔離規定。

一、 禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動，不希望我方人士參與視訊。無論實體或視訊、錄影，「海峽論壇」活動不改變其統戰本質。陸方不可在台舉辦論壇分支活動及延續性活動；我地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動。不希望我方人士透過視訊參加，或造成任何在台辦理事實。

二、 禁止中央機關人員參與，不樂見我地方政府與會，呼籲我民眾團體勿輕易參加。無論實體或網路，禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動；不樂見地方政府人員參加相關活動；奉勸我民眾及民間團體，勿輕易參加。

三、 禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」。禁止機關(構)、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動；除兩岸條例、人團法、政黨法外，如有涉及違反國安五法及反滲透法情事，主管機關將依法處理。

四、 政府已完成國安五法及反滲透法等修訂，提醒國人交流應遵守兩岸條例及相關規範，避免觸法。為防範中共對台統戰滲透，傷害我主權及民主，政府近期已完成國安五法修正，及制定反滲透法，提醒國人從事兩岸交流時，應注意遵守兩岸條例及相關法律規範；另不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

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