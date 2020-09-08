雲端最前線／走過低谷後是上坡！藍中評委喊超前部署2024打「韓朱牌」？

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國民黨甫歷經三次挫敗，力求重振黨內士氣，7日則有中評委提案，盼黨中央「超前部署」2022、2024大選，除徵召立委蔣萬安出戰台北市長，更指名前高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫組合挑戰總統大選。不過，韓國瑜日前缺席全代會，卻在同日現身前高市府團隊聚餐，究竟葫蘆裡賣什麼藥？韓仍是國民黨2024「一張牌」？8日《雲端最前線》帶您深度探討。

《雲端最前線》8日邀請民進黨立委陳亭妃、國民黨立委陳玉珍、民眾黨立委張其祿，與時事評論員王時齊、主持人楊文嘉一同解析時事議題。

▼韓國瑜、朱立倫。（圖／ETtoday資料照）



美豬爭議延燒，台北市長柯文哲日前「美豬窮人買」一說，再度掀起論戰。綠委王定宇痛批，階級歧視的話語，不要不經心就拿出來，結局會跟「中南部笨蛋才坐公車」一樣；藍委洪孟楷、賴士葆則認為此說法「接近未來的事實」。北市副市長黃珊珊昨忙替柯緩頰，指其原意是美豬成本低，混在外食中會讓基層民眾吃到，重點是將源頭管理好，「誰都可能會吃到，不只是窮人。」

另一方面，口罩國家隊之一的加利科技公司，日前爆出涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣，輿論譁然。為防止混充口罩再入市，經濟部工業局副局長楊志清昨強調，將分「標示、流向、管理」三層面做加強，會在一個月內將相關機制訂下來；中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤也重申，加利口罩開放退換貨至9月11日止，目前已回收143萬8021片。

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