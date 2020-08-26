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新課綱重閱讀「考題字數增18%」　南一書局推閱讀平台提升學生科普素養

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▲▼ 。（圖／南一書局提供）

▲南一書局推出「科學生」線上平台，助國、高中學生提升科普閱讀能力。（圖／南一書局提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

108課綱推行後，許多考試題目題幹字數大增。為協助國、高中學生提升科普閱讀素養，南一書局與泛科知識，及科普雜誌「科學月刊」合作，針對 108課綱自然科閱讀素養推出「科學生」線上平台，將「泛科學」平台上1萬篇優質網路科普文章，及「科學月刊」50 年資料庫，經由專業師資編成短文與試題，幫助國、高中學生提升科普閱讀能力。

根據泛科知識近兩個月針對高中與國中小學教師調查指出，國語文和自然科老師大多皆有科普閱讀需求，其中最常引用作為科學文章教材的網站依序為泛科學（63%）、新聞網站（45%）、國家地理雜誌（41%），而其中 15％教師曾經誤從內容農場，如每日頭條，引用文章作為教學使用；而針對科普教材的需求，66%教師希望教材能夠依照課程進度編排，58%希望能夠提供跨領域知識的文章、48%希望能夠更貼近時事。

請繼續往下閱讀...

南一書局總經理蘇偉銓表示，南一書局從傳統的參考書出發，近年積極擁抱數位化互動教材，便是希望弭平學、考、用之間的差距，藉由南一書局的資深師資群，將網路上動輒3000-4000字適合大學、成人閱讀的科普文章，改編成 400字適合國、高中生的短文，依照課程章節進 度挑選適合文章供教師及學生使用，希望能夠減輕教師負擔，提升台灣學生的科普閱讀素養。

▲▼ 。（圖／南一書局提供）

南一書局進一步分析新上線的科普閱讀平台「科學生」的三大功能，第一，配合學生各年級自然科課程進度，提供閱讀及答題設計。每週精選2篇可引發學生閱讀興趣的400字科普文章與試題組合，每月也搭配最新時事題組，引發學生科普閱讀興趣，提升閱讀素養能力。

第二，透過線上平台，完整記錄並提供學生的學習歷程。提供學習報告，以圖表數據化分析學生學習狀況、排名區間、閱讀時間、答題速度、答題正確率、學習弱點等資訊，定期以Email寄送至家長與教師信箱。藉由訂閱服務可長期追蹤學生回答紀錄，了解自身學習歷程，並銜接高中及大學學習歷程，向終身學習邁進。

第三，親子共讀，科學生平台專為家長設計專屬介面，除了可以掌握學生學習進度外，也 提供完整版科普文章供家長閱讀，方便家長與閱讀短文版的子女共讀與討論。讓學習成為 親子交流的話題。

仰德國中自然科教師楊淑芬指出，108課綱實施帶給在教育第一線的教師很大的不確定，教師難以確定帶領學生的方向是否會是未來考、用的趨勢。

麗山國中國文教師陳歆瑜說，教學事務繁忙，讓教師缺乏時間 有系統的擇取適當的科普閱讀教材，很高興有更多教育業者投入閱讀素養教材，讓第一線的教師有更好的選擇。
 

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