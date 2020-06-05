全國600教師推108課綱素養教案　1.5萬題型供國中小教師免費使用

▲吳清基與台灣教育大學系統整合產學資源，推動「素養導向一貫化課程之創新教案與命題發展計畫」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新課綱已上路，但是素養，是什麼？該如何學習？中華未來學校教育學會、前教育部長吳清基與台灣教育大學系統整合產學資源，推動「素養導向一貫化課程之創新教案與命題發展計畫」，進行文本選擇與設計進行發展素養導向的創新教案與命題，包括590個素養創新教案，以及15800題素養命題。

吳清基表示，因應工業 4.0 浪潮，全國600位優質教師共同參與編寫推動「素養導向一貫化課程之創新教案與命題發展計畫」，成果將捐贈給全國中小學第一線教師免費使用。

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▲文本設計的創新教案與命題，包括590個素養創新教案，以及15800題素養命題。（圖／記者崔至雲攝）

108課綱是適性揚才、終身學習。吳清基說明，「素養導向一貫化課程之創新教案與命題發展計畫」發起人為台灣知識庫創辦人丘昌其，以「取之社會，用之社會」理念捐助，整合全國優質教師600位共同參與編寫，貢獻教育智慧與經驗，並公開提供全國家長、學子之參考，共為台灣人才培育里程碑寫下另一個新紀元。

主辦單位也說明，本次捐贈由教育部林騰蛟常務次長、前教育部部長吳清基、台灣知識庫創辦人丘昌其博士以「素養起飛、快遞全國」意象，捐贈給各縣市中小學局處首長代表，以提供全國中小學教師免費使用，有助教學效果提升，並公開提供全國家長、學子之參考，共為我國人才培育里程碑寫下另一個新紀元。

