全球「去中國化」擴散至金融領域！陸專家：排斥人民幣同盟正形成

▲大陸國家金融與發展實驗室理事長李揚。（圖／翻攝鳳凰網）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，全球產業供應鏈的「去中國化」現象受到廣泛討論，引起許多大陸企業家的警覺。但除了供應鏈外，大陸國家金融與發展實驗室理事長李揚認為，金融領域也將面臨相同的處境，也就是說，國際上一個排斥人民幣、排斥中國的同盟正在形成。

李揚表示，從危機剛開始時，世界出現美元荒的現像看，這是非常可怕的事情，因為美元荒強化了美元的國際儲備貨幣地位，「而美元荒不久後九國央行簽署貨幣互換，裡面沒有中國央行、沒有人民幣。」

▼李揚認為，排斥人民幣的同盟正在形成。（圖／CFP）



李揚提到，雖說在危機中，從一個角度看互相都隔開了，但是危機使大家對美元的共同需求將大家又連在一起，而連在一起的這個網裡沒有中國，沒有人民幣，「這其實是一個非常危險的傾向，就是去『中國化』。」

李揚指出，以數字貨幣Libra的2.0版為例，這個數字貨幣以五、六種貨幣來定值，但定值的貨幣裡也沒有人民幣，「國際上特別是國際金融領域，一個排斥人民幣、排斥中國的同盟正在形成。」

李揚強調，面對這種狀況，其實沒有別的辦法，只能讓人民幣強起來，讓人民幣成為國際貨幣，「疫情把很多矛盾都揭開了，中國要加快改革、深化改革，相信中國能夠率先走出衰退。」

▼大陸央行（中國人民銀行）。（圖／CFP）

