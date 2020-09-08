習近平親自頒發共和國勳章！　鍾南山：我們仍不能鬆懈

▲鍾南山獲頒共和國勳章。（圖／翻攝自CCTV+）

記者劉亭／綜合報導

大陸今（8）日上午10時於北京人民大會堂舉行「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親自出席，頒授勳章獎章並發表重要講話。

大會由國務院總理李克強主持，包含中共中央政治局常委栗戰書、汪洋、王滬甯、趙樂際、韓正，國家副主席王岐山都出席，並向犧牲烈士和逝世同胞表示深切哀悼，進行默哀。

根據第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十一次會議的決定，授予鐘南山「共和國勳章」；授予張伯禮、張定宇、陳薇「人民英雄」國家榮譽稱號，由習近平親自頒授勳章獎章，現場響起熱烈的掌聲。

司儀介紹，鐘南山是大陸呼吸疾病研究領域的領軍人物，敢醫敢言、勇於擔當，提出的防控策略和防治措施挽救了無數生命，在SARS和新冠肺炎疫情防控中作出巨大貢獻。

鐘南山表示，從今年新冠肺炎疫情肆虐開始，僅用1個多月時間初步遏制疫情蔓延勢頭，用3個月左右時間取得武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果，疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果，贏得了全國上下及國際社會的尊重和讚揚。

「儘管新冠肺炎疫情鬥爭取得階段性勝利，我們仍不能鬆懈」，鐘南山指出，之後將繼續與全國及世界醫務工作者攜手合作，在病毒溯源、切斷傳播、快速診斷、藥物研製、重症救治及疫苗研發等方面持續攻堅，努力為全球抗疫事業、構建人類衛生健康共同體作出更大貢獻。

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